Luís Filipe Tavares apresenta candidatura à liderança do MpD para “cuidar” do partido e “corrigir o rumo”

O candidato à presidência do MpD Luís Filipe Tavares afirmou hoje que a sua candidatura pretende “cuidar” dos militantes, corrigir o rumo do partido e criar condições para que a formação política volte a vencer eleições.

À margem da apresentação da sua candidatura à presidência do Movimento para a Democracia (MpD), Luís Filipe Tavares explicou que a candidatura resulta do envolvimento de militantes do partido de todo o país e tem como principal propósito responder às preocupações da base e promover uma análise dos erros cometidos.

“É uma candidatura de militantes do MpD, é por isso que junto comigo estão só militantes do MpD, de todo Cabo Verde”, afirmou, sublinhando que a candidatura é assumida com “muita responsabilidade” e tem como propósito servir Cabo Verde e o partido.

O candidato apontou como uma das suas principais prioridades o cuidado com os militantes, defendendo que estes precisam de maior atenção por parte da liderança.

“Militantes do MpD estão ávidos de cuidado, de atenção, e esse é o primeiro propósito”, declarou.

Luís Filipe Tavares considerou igualmente que o contexto geopolítico internacional exige uma oposição cabo-verdiana “muito responsável”, capaz de fiscalizar e criticar o Governo, mas também de apresentar propostas concretas para o país.

Sobre a derrota eleitoral de 17 de Maio, o candidato defendeu a necessidade de uma análise interna, feita com os militantes, para identificar o que correu menos bem e corrigir os problemas.

Segundo Luís Filipe Tavares, é necessário “analisar com responsabilidade, com cuidado aquilo que correu mal” e, simultaneamente, identificar aquilo que funciona menos bem internamente para proceder às devidas correcções.

Perante a existência de três candidaturas à liderança do partido, Luís Filipe Tavares defendeu que o MpD deve trabalhar permanentemente para a unidade, considerando que a força da organização política reside também na sua militância.

“A força do MpD também tem que ser a militância, e a militância do MpD quer a união”, sustentou.

O candidato apelou ainda aos militantes de base para uma participação expressiva no processo eleitoral interno, defendendo que uma eventual vitória da sua candidatura deverá ser entendida como uma vitória da própria militância.

“Essa candidatura é de militantes do MpD para cuidar do MpD, para corrigir o rumo e para voltar a vencer, se Deus quiser”, concluiu.

Além de Luís Filipe Tavares concorrem à liderança do partido, Paulo Veiga, que também já oficializou a sua candidatura, e Herménio Fernandes. Orlando Dias, inicialmente anunciado como candidato, desistiu na semana passada e declarou apoio a Paulo Veiga.

As eleições internas do MpD realizam-se a 06 de Setembro e a Convenção Nacional está marcada para os dias 25 a 27 de Setembro, na cidade da Praia.