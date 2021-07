Que a Uni-CV seja uma ponte que liga os corações dos Chineses e dos Cabo-Verdianos

O dia 23 de julho de 2021 foi classificado por Sua Excelência o Primeiro-Ministro da República de Cabo Verde, Sr. Ulisses Correia e Silva, como o “ponto alto” das relações de amizade e cooperação entre a China e Cabo Verde, uma vez que naquele dia se realizou a cerimónia solene da entrega do novo Campus da Uni-CV, financiado pelo Governo Chinês.

O evento contou com a presença do Primeiro-Ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Figueiredo Soares, do Ministro da Educação, Amadeu Cruz, da Ministra das Infraestruturas, Eunice Lopes, da Secretária de Estado do Ensino Superior, Eurídice Monteiro, entre outros governantes. Assistiram à cerimónia também a Reitora Judite Nascimento, representantes dos diferentes setores cabo-verdianos, assim como representantes das missões diplomáticas acreditadas em Cabo Verde, diplomatas da Embaixada da China e representantes das instituições chinesas em Cabo Verde, totalizando mais de 300 convidados. O local foi bem decorado com bandeiras coloridas e repleto de convidados, com um ar muito caloroso e festivo, fazendo os edifícios do novo Campus da Uni-CV, que se erguem nos arredores da Praia, uma paisagem lindíssima.

Enquanto Embaixador da República Popular da China em Cabo Verde, procedi ao descerramento da placa e ao corte da fita alusiva à conclusão da obra, conjuntamente com o Primeiro-Ministro da República de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva. A seguir, o Primeiro-Ministro visitou as principais instalações do Campus e deu uma avaliação altamente positiva. À entrada do Auditório, ele deixou umas palavras no livro de honra: uma grande honra presidir à inauguração do Campus da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) no Palmarejo, fruto de uma cooperação de excelência com a República Popular da China. Eu e o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Figueiredo Soares, em representação dos respectivos governos, assinamos o acordo por troca de notas do projeto. A China também transferiu a Cabo Verde a chave dourada que simboliza a entrega do novo Campus. O Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, deixou uma mensagem de gratidão ao Governo Chinês pela construção do novo Campus da Uni-CV e afirmou na sua alocução que se trata de mais um ponto alto da amizade China-Cabo Verde. A obra terá impacto importante e positivo no desenvolvimento da educação e da ciência do País e conduzirá a amizade e cooperação entre Cabo Verde e China a um novo patamar. O Ministro da Educação, Amadeu Cruz, sublinhou no seu discurso que essa grande infra-estrutura foi a demonstração das excelentes relações de amizade e de cooperação entre Cabo Verde e a China, e especialmente no domínio do ensino superior e da ciência. A entrega do novo campus representa para o Ministério da Educação a concretização de um grande sonho, porque encerra uma etapa e abre outras novas, todas com bases em renovados horizontes para as gerações presente e futura, contribuindo decisivamente para a materialização da visão do Governo para o desenvolvimento do ensino superior e investigação científica, que quer que seja de qualidade, resiliente e alinhado com as exigências e demandas do desenvolvimento sócio-económico.

Tudo isto me recorda o lançamento da primeira pedra para a construção do projecto a 20 de Junho de 2017, co-presidido por Senhor Primeiro Ministro e por mim. Quatro anos depois, como o maior projecto financiado pelo governo chinês aqui em Cabo Verde, o novo Campus da Uni-CV torna-se um projecto de referência para o progresso contínuo da cooperação amistosa e mutuamente benéfica entre a China e Cabo Verde. Nos últimos quatro anos, no quadro das excelentes relações de cooperação amigável entre a China e Cabo Verde, e com firme apoio dos dois governos, a equipa de construção do projeto tem superado muitas dificuldades, como a pandemia da COVID-19. A conclusão bem-sucedida do projeto representa o trabalho árduo e a dedicação dos construtores da China e de Cabo Verde. Permita-me expressar parabéns pela conclusão do projeto e, agredecimentos à equipa de construção dos dois países.

Gostaria de agradecer ao Primeiro Ministro por presidir ao acto e testemunhamos conjuntamente o último resultado das relações de cooperação amigável entre a China e Cabo Verde. Ele presidiu ao acto de início do projeto há quatro anos, visitou o local do projeto para inspecionar o andamento em 18 de dezembro de 2018 e, hoje, preside à inauguração, demonstrando sua alta consideração pelo projeto e pela causa da cooperação entre a China e Cabo Verde. Ao longo dos cinco anos, sob a liderança do Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, o governo cabo-verdiano tem seguido firmemente a política de amizade com a China, que tem continuamente consolidado e desenvolvido a tradicional amizade entre os dois países. Gostaria de expressar a minha sincera gratidão ao Primeiro Ministro Ulisses Correia e Silva por seus esforços incessantes para promover a causa da cooperação amigável entre a China e Cabo Verde!

Este ano marca o 45º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e Cabo Verde. No percurso dos 45 anos, apesar da longa distância e enormes diferenças, os dois governos e seus povos sempre aderem à solidariedade e à amizade. Como apontou o Presidente chinês Xi Jinping durante as conversações bilaterais com o Primeiro Ministro Ulisses Correia e Silva durante a Cimeira de Pequim do Fórum de Cooperação China-África em outubro de 2018, China e Cabo Verde tornam-se um exemplo de tratamento igual, solidariedade e cooperação entre países grandes e pequenos. Ao longo dos anos, a China não tem poupado esforços no sentido de ajudar o desenvolvimento de Cabo Verde com vários projectos de infraestruturas financiados pela China, para melhorar o desenvolvimento do país e o bem-estar do povo. Há cada vez mais jovens cabo-verdianos que vão à China para estudar. O intercâmbio e a cooperação entre as duas partes na área da ciência e da tecnologia continuam a expandir-se e a aprofundar-se e o nível de comunicação e coordenação entre os dois países em assuntos internacionais está em tendência progressivamente ascendente. Acredito que o projeto irá impulsionar ainda mais o desenvolvimento do ensino superior de Cabo Verde e fortalecer a cooperação china-caboverdiana em educação e tecnologia. Gostaria de aproveitar esta ocasião para mencionar que o Instituto Confúcio também vai se instalar no novo Campus. A Universidade abrirá oficialmente um curso de especialização em chinês e recrutará estudantes neste ano académico. Este grande progresso no ensino da língua chinesa em Cabo Verde irá certamente dar um contributo positivo para o intercâmbio cultural entre a China e Cabo Verde. A amizade tradicional china-caboverdiana está sendo herdada e levada avante pelas gerações mais jovens dos dois países. A causa da amizade e da cooperação entre a China e Cabo Verde tem um futuro brilhante! O dia 1º de julho deste ano marca o 100º aniversário da fundação do Partido Comunista da China. Como presidente do MpD e Chefe do Governo, o Primeiro Ministro Ulisses Correia e Silva enviou cartas de felicitações ao Secretário Geral do Comité Central do Partido Comunista da China e Presidente chinês, Xi Jinping e, ao Primeiro Ministro do Conselho de Estado da China, Li Keqiang respetivamente, para felicitar o PCCh pelo seu centenário. O Senhor Primeiro Ministro disse na Carta: Nos últimos cem anos, com contributo decisivo para a fundação da República Popular da China, em 1949 e, igualmente, na definição e implementação de políticas e reformas económicas e sociais, que fazem, hoje, da China, uma potência de primeira linha no concerto das nações e um exemplo para países e economias emergentes. O MpD manifesta a sua firme vontade em reforçar as relações partidárias com o Partido Comunista da China, continuar a ter os chineses como importantes e estratégicos parceiros de desenvolvimento de Cabo Verde e, aprofundar as relações de cooperação e de amizade com o governo chinês, partilhando e concertando posicionamentos nos espaços internacionais, tendentes a um mundo cada vez mais equilibrado e promotor da paz, do diálogo e da solidariedade entre as nações. No dia 6 de julho, o MpD também foi convidado a participar da cúpula entre o Partido Comunista da China e partidos políticos do mundo. O Secretário Geral Xi Jinping fez um discurso de abertura na cúpula, expondo os pontos de vista básicos do PCCh sobre o tema "Pela felicidade do povo: responsabilidades dos partidos políticos", enfatizando que a humanidade é um todo e a terra é uma casa. Diante dos desafios comuns, a humanidade só tem uma solução que é a ajuda mútua e a coexistência. Os partidos políticos, como uma importante força por trás do progresso humano, precisam estabelecer o curso correto adiante e assumir a responsabilidade histórica para garantir o bem-estar das pessoas e buscar o progresso da humanidade, assumindo as cinco responsabilidades: guiar o curso, construir consenso, promover o desenvolvimento, fortalecer a cooperação e melhorar a governança. Acreditamos que as propostas acima mencionadas, expressas pelo Secretário Geral Xi Jinping em nome do Partido Comunista da China, serão seguramente endossadas pelo MpD e outros partidos amigos. Também estamos gratos por ver que a amizade china-caboverdiana se torne um consenso político importante entre os principais partidos políticos de Cabo Verde. A causa da amizade dos dois países tem uma base ampla e sólida em Cabo Verde. Face à repentina pandemia, os povos da China e de Cabo Verde dão as mãos no combate contra a Covid-19 e, a amizade tradicional china-caboverdiana é ainda mais consolidada e aprofundada. O governo cabo-verdiano apoia firmemente as medidas anti-pandémicas do governo chinês. A China ofereceu vários lotes de materiais para ajudar Cabo Verde a lutar contra a pandemia. Há pouco tempo, a China doou o primeiro lote de vacinas a Cabo Verde. A comunidade chinesa em Cabo Verde já recebeu a primeira dose da vacina. Apraz-me assim, reiterar nossos sinceros agradecimentos ao governo cabo-verdiano por fazer esse arranjo atencioso! A China continuará a fazer o seu melhor para apoiar Cabo Verde no combate à COVID-19. Acreditamos que sob a forte liderança do Primeiro Ministro e do governo, Cabo Verde vai certamente ganhar uma vitória completa na campanha contra a COVID-19! Os esforços para reanimar a economia e melhorar a vida das pessoas pós-COVID certamente terão sucesso!

Desejo à Universidade de Cabo Verde um bom futuro!

Desejo que a amizade china-caboverdiana seja próspera e eterna!

Desejo a continuição da prosperidade àRepública de Cabo Verde, augurando, igualmente, imensas felicidades ao povo cabo-verdiano!