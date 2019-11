SCM admitida como membro do Conselho Internacional de Música

A Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM) foi admitida como membro do Conselho Internacional de Música (IMC), com sede na Unesco. Com a adesão, Cabo Verde passa a ser o primeiro país da África Lusófona membro do Conselho Internacional de Música.

Esta admissão aconteceu, segundo uma nota enviada a nossa redacção, este mês, no âmbito da estratégia da SCM de concretização da sua missão enquanto sociedade de gestão colectiva de direitos de autor e direitos conexos, numa óptica de criação de mais e melhores oportunidades para os músicos e autores cabo-verdianos. Conforme a SCM, o IMC é a principal organização profissional mundial, dedicada à promoção do valor da música na vida de todos os povos. O IMC tem como missão desenvolver sectores sustentáveis da música em todo o mundo, criar consciência sobre o valor da música, tornar a música importante em toda a sociedade e defender os direitos básicos da música em todos os países. De sublinhar que a SCM é membro da Confederação Internacional de Sociedade de Autores e Compositores (CISAC) e já assinou acordos de reciprocidade com as sociedades de gestão colectiva de vários países.

