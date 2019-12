SCM e Câmara Municipal de São Miguel assinam protocolo de parceria

A Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM) rubricou esta segunda-feira, 16, um protocolo de parceria com a Câmara Municipal de São Miguel.

Este protocolo tem como finalidade reforçar o trabalho entre as partes para a defesa dos direitos de autor e a protecção dos criadores e artistas que actuam no domínio da música residentes no município de São Miguel.

Com este protocolo, a SCM vai colaborar com a Câmara Municipal de São Miguel na fiscalização do funcionamento dos espaços públicos e privados e de actividades económicas de privados e pessoas colectivas que actuem naquele município e que carecem de devido licenciamento para utilização da música.

A parceria firmada assegura ainda que a SCM seja representada institucionalmente pela Câmara Municipal de São Miguel, através dos respectivos serviços municipais adstritos à área cultural para a criação de mecanismos facilitadores de aproximação e contactos permanentes.

Para a SCM, as duas acabam de dar um passo estratégico e de extrema importância, para o cumprimento de prossecução legal, que determina que os espaços que utilizam música devem actuar em cumprimento com a legislação de Direito de Autor e de Entidades de Gestão Colectiva em vigor.