URDI 2020 acontece na Praça Nova mas também nas outras ilhas

O director do Centro Nacional de Artesanato e Design (CNAD) confirma a realização da URDI 2020, mas num formato diferente. A Feira do Artesanato e do Design de Cabo Verde, decorre entre os dias 25 e 29 de Novembro. Este ano, o evento de artesanato e design vai acontecer em todas as ilhas, nos ateliers dos artesãos, e no palco habitual, na Praça Nova, em São Vicente.

Informação avançada esta quarta-feira, por Irlando Ferreira, em conferência de imprensa. “Este ano, a principal tarefa do CNAD e de toda a equipa é fazer com que o artesão e o público tenham uma interligação, mas a nível de todas as ilhas, não só na Praça Nova. Queremos que a URDI aconteça em todas as ilhas, em todos os municípios, criando um circuito entre os artesãos que preparam os seus ateliers, as suas casas e oficinas para receberem o público que os vai visitar, para adquirir e conhecer mais dos seus trabalhos e aprofundar mais um pouco sobre o que é o artesanato de Cabo Verde”, afirma. A 5ª edição da URDI é projectada em torno do tema “equilíbrio – ecologia e criatividade”. “É um tema que definimos desde o ano passado. Dentro da ideia do equilíbrio, surgiu o mar na criação Lossguia que é o concurso de design, onde convidamos todos os criativos designers, arquitectos, artesãos a mergulharem profundamente neste mar criativo, de forma literal, para podermos fixar aquilo que é o pensamento criativo da nossa geração”, explica. O edital “lossguia, mar na criação” que convida designers, artesãos, arquitectos e demais criativos, no país ou na diáspora, “a conceber um projecto de design cuja reflexão recaia sobre o elemento mar”, encerra no dia 20 de Setembro, seguindo-se a avaliação das candidaturas. Segundo o edital, serão seleccionados, no máximo, 15 projectos, que serão exibidos no salão “Created in Cabo Verde”, parte da URDI 2020.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.