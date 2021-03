SCM realiza formação para autores e artistas na cidade da Praia

A Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM) realiza esta terça-feira, 23, na cidade da Praia, acções de formação destinadas aos autores e artistas locais, agentes culturais e utilizadores de música, instituições parceiras e técnicos municipais da Câmara da Praia.

Esta acção de formação acontece em parceria com a Câmara Municipal da Praia e a Universidade de Cabo-verde e segundo a presidente da SCM, Solange Cesarovna, tem como objectivo fomentar o desenvolvimento do sector das indústrias criativas e actividades culturais locais, através do fomento da defesa dos direitos autorais e conexos.

“Esta formação tem como objectivos específicos apresentar aos municípios projectos de integração e valorização dos autores e artistas locais, capacitar os músicos, autores e artistas para uma melhor gestão dos seus direitos autorais e conexos, visando o estímulo da criatividade da música e sua qualificação enquanto factor gerador de valor económico”, explica.

A parceria com a CMP, conforme Solange Cesarovna, vai permitir que a SCM esteja mais perto dos autores e artistas de diferentes bairros, através da autarquia e das delegações municipais e com isso fazer um trabalho mais assertivo criando “condições de implementação com sistema de integração dos autores e artistas na correcta gestão dos seus direitos”.

Solange Cesarovna sublinhou que as acções de formação têm sido realizadas em vários municípios em parceria com as câmaras municipais e neste sentido já passou pelos três municípios de Santo Antão (Porto Novo, Paul e Ribeira Grande), esteve na Brava, São Vicente e São Lourenço dos Órgãos, no interior de Santiago.

“Depois da cidade da Praia vamos contemplar os demais municípios, no âmbito dos nossos protocolos e a intenção é durante este ano (2021) contemplar todos os municípios com estas acções de formação”, indica.