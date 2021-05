SCM quer a solidariedade de todos os utilizadores da propriedade intelectual e da música em Cabo Verde

Em conferência de imprensa a presidente da SCM, Solange Cesarovna, disse que o principal desafio da sociedade neste contexto é conseguir a solidariedade de todos os utilizadores da propriedade intelectual e da música em Cabo Verde.

A presidente da Sociedade Cabo-verdiana de Música fez essa afirmação numa conferência de imprensa realizada hoje, no âmbito das duas Assembleias Gerais do ano de 2021 (a primeira Ordinária e a segunda Extraordinária) da SCM.

“Temos a convicção de que muitos utilizadores continuaram a ter música. A música foi um factor fundamental de ligação entre as pessoas, os povos e as nações e contribuição para algum alento emocional”, indica.

Segundo a presidente da SCM, os sectores da radiodifusão, em Cabo Verde não estão ainda a pagar os direitos de autor, mas que continuam continuaram a funcionar durante a pandemia.

“Queremos que todos os parceiros que estão a utilizar os direitos intelectuais para continuar a ajudar os autores e artistas que estão a passar dificuldades nesta crise”, assegura.

E apelou aos sectores criativos e entretenimento cultural de restauração e de turismo que sempre que haja utilização de direito intelectual que façam o devido pagamento. “Temos que tentar intender que só juntos vamos conseguir tonar Cabo Verde num país de música, onde os próprios autores e músicos e autores vivem de música”.

Por outro lado, disse que apesar as dificuldades que a COVID-19 trouxe para o sector cultura e muito especial para os fazedores da música, que estiveram e estão muito afectados, a SCM fez de tudo para cumprir o plano de actividades para 2020.

"Na obstante as dificuldades, o que queremos é continuar a servir a causa dos direitos do autor em Cabo Verde, consolidar com contributo da SCM o sector da cobrança e da distribuição dos direitos em Cabo Verde num panorama mundial", assegura.