SCM inicia distribuição tecnológica dos direitos autorais de 2021

​A Sociedade Cabo-Verdiana de Música (SCM) começou hoje a distribuição tecnológica dos direitos autorais do ano de 2021. O relatório de distribuição foi apresentado pelo vice-presidente da SCM, Joaquim Andrade, que explicou aos jornalistas o funcionamento do mesmo.

Segundo Joaquim Andrade esta edição de distribuição contempla, para além de direitos de autor, os direitos conexos, através do Sistema Tecnológico Profissional de Distribuição de Direitos Autorais, WIPO Connect.

“A SCM revela mais uma vez, o elevado rigor imposto ao processo, através do recurso às tecnologias informacionais suportadas pelo sistema tecnológico WIPO Connect, concebido para o efeito”, aponta.

Joaquim Andrade afirmou que este processo é um coroar de qualquer entidade gestora. “Esta entidade gestora tem procurado honrar com a sua missão estatutária, não só se esforçando para arrecadar direitos do autor e conexos, mas fundamentalmente, conseguir elevar ao máximo o rigor de uma distribuição, que é exigível e justa”.

Conforme explicou, a gestão colectiva centra-se em três pilares: a documentação, a arrecadação e a distribuição. "E este é o momento mais esperado pelos titulares de direitos, porque um titular produz a sua obra que é declarada numa entidade gestora, então a entidade faz o tratamento de dados, gera essa informação e através do sistema tecnológico consegue produzir resultado que foram conseguidos através do processamento das informações, de acordo com a declaração feita pelos titulares”.

Por isso disse que sempre sublinham a importância da documentação, porque reflecte no resultado final que é a distribuição. “Este ano com o desenvolvimento e ampliação do sistema WIPO Connect, os direitos conexos passaram a ser contemplados, é mais uma valência da operacionalidade do sistema”.

Sobre o WIPO Connect, citou é um sistema interconectado para a gestão de direitos autorais e conexos, que opera tanto a nível local ("SCM WIPO Connect local") como a nível compartilhado ("SCM WIPO Connect shared"), e que permite a Sociedade Cabo-verdiana de Música gerir localmente as suas operações e conectar-se a redes regionais e internacionais de direitos autorais e conexos, integrantes da Confederação Internacional de Sociedades de Autores e Compositores, CISAC.

“Esta edição da distribuição, para além de contemplar os autores e compositores, têm um carácter particular que abrange os direitos conexos contemplando, igualmente os intérpretes, executantes, produtores e editores, alargando assim, os beneficiários”, indica.