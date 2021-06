Uni-CV junta-se a SCM na promoção e protecção dos direitos dos autores

A Universidade de Cabo Verde e a Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM) assinaram na manhã de hoje, um protocolo, que visa criação de mecanismo para promoção e protecção dos direitos dos autores.

Segundo a presidente da SCM, Solange Cesarovna este protocolo, que está enquadrado nas comemorações do 8º aniversário dessa entidade gestora dos direitos de autor, vai trazer muitas vantagens tanto para a entidade gestora como para a Uni-CV.

“Um presente e um protocolo que tanto nos honra, porque SCM desde o primeiro dia da sua constituição almejou consolidar o seu sonho que é construir este edifício que é um edifício que está ao serviço dos direitos de autor e artistas cabo-verdianos”, frisa.

Para a Uni-CV, segundo a Reitora Judite Nascimento este protocolo irá consubstanciar, uma parceria que já existe na prática, uma relação bem traduzido na organização de eventos conjuntos na troca de experiência, conhecimento e boas práticas.

Conforme Judite Nascimento, a Uni-CV quer contar com a SCM na consolidação do projecto de reforço da cultura universitária e no reforço do ambiente académico. “Esta relação já existe e esta assinatura marca um momento importante da formalização desta relação. É um momento importante, porque acaba por obrigará as partes a cumprir com os compromissos assumidos, e da nossa parte fica aqui o compromisso de nós consolidamos e reforçamos, porque já existe as relações, vamos reforça-la e identificar os pontos focais que serão responsáveis pela concretização e vamos traçar um plano de acção que nos permitirá ter ideia de acções concretas”.

As duas entidades concordam que a questão da defesa dos direitos autorais e conexos e a protecção dos criadores e artistas que actuam no domínio da música, revelam-se prioritárias para Cabo Verde, e acordam mutuamente em desenvolver parceria, para juntas darem um passo determinante com vista ao alcance dos objectivos preconizados no quadro da protecção dos direitos.

Ainda para assinalar os 8 anos da SCM, está agendada para esta sexta-feira, no concelho de São Domingos uma acção de capacitação contemplando os autores, artistas e utilizadores de música e técnicos da câmara local.