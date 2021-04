SCM assina acordo com Tik Tok

A Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM) comunica que acabou de assinar acordo de licenciamento com a plataforma Tik Tok.

A plataforma TikTok assinou um acordo de licenciamento para vários anos com o Hub de licenciamento digital Africano que a SCM integra e que é coordenada pela Organização dos Direitos da Música da África Austral (SAMRO) e a Associação de Autores e Editores de Compositores (CAPASSO), garantindo deste modo o início do pagamentos dos direitos autorais aos autores das músicas dos diferentes territórios africanos envolvidos neste licenciamento, cujas obras músicas sejam utilizadas no Tik Tok.

O acordo garante que os compositores e editores musicais que as organizações representam recebem pagamentos de royalties quando sua música for usada na plataforma. Através das parcerias existentes com a CAPASSO, no âmbito do Hub digital, o acordo cobrirá 58 territórios em todo o continente africano, cobrindo repertório pertencente a 21 organizações de gestão colectiva distintas, entre os quais o da Sociedade Cabo-verdiana de Música.

“Estamos felizes por termos chegado a um acordo com a TikTok, através da parceria que temos com as nossas sociedades irmãs SAMRO e CAPASSO, no quadro do Hub do Licenciamento Digital Africano, para garantir que os compositores de toda a África sejam atendidos na plataforma. Como uma plataforma de música social, o TikTok revolucionou a forma como nos envolvemos e consumimos música”, afirma a presidente da SCM, Solange Cesarovna.

Para Solange Cesarovna, o TikTok permite que os fãs co-criem, contextualizem e re-interpretem suas músicas favoritas ao lado de seus artistas favoritos e impulsiona o envolvimento e uma apreciação mais profunda das músicas em uma era em que o consumo de música está cada vez mais separado do contexto.

“Com o crescente destaque da música africana, mais compositores africanos estão prestes a alcançar o status de superstar global e os nossos compositores terão a partir de agora as mesmas oportunidades de através do TikTok poderem mostrar seus talentos ao mundo. Queremos que os músicos e compositores cabo-verdianos aproveitem esta grande oportunidade”, sublinha.

De sublinhar que a música de compositores e intérpretes africanos já estão a tornar popular no TikTok e em Cabo Verde não é diferente, pois o TIK TOK é neste momento umas das plataformas digitais que mais faz sucesso entre os jovens no país.