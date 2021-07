Criado “Prémio SCM”

A Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM) anunciou esta sexta-feira, na cidade da Praia, a criação do “Prémio SCM”, destinado aos seus membros.

A presidente da SCM, Solange Cesarovna fez o anúncio, hoje, numa conferência de imprensa, para a apresentação do regulamento e detalhes dessa iniciativa.

Solange Cesarovna explicou que o prémio é uma forma de reconhecimento aos autores, compositores, intérpretes, produtores fonográficos, músicos, instrumentistas e todos aqueles que de uma forma ou outra brindam Cabo Verde com actos de criação e gravação de obras musicais.

“A SCM entendeu aprovar e instituir a criação deste prémio, também para estimular a criação musical, uma vez que no nosso estatuto, a criação musical é algo que fomenta a própria missão da SCM, que é a defesa das obras musicais e das gravações musicais”, acrescenta.

Conforme disse, a classe cultural foi muito afectada pelo contexto pandémico, e ainda sofre "as consequências da paragem abrupta das actividades culturais que agora começam a retomar, ainda em molde bastante lento". Entretanto, mostra-se optimista: "Todos nós com certeza vamos estar juntos para contribuir para o relançamento do sector”.

“Num contexto pandémico, os nossos membros estiveram resilientes e criativos, fizeram muitas músicas que falam da pandemia e da incerteza dos tempos, mas principalmente para mostrar que a arte e a música é o que nos une, nos anima, nos dá esperança e nos mantém vivos, mesmo em momentos tão difícil, improváveis e de distanciamento social que a COVID-19 trouxe”, indica.

Para a presidente da SCM, este prémio, que foi aprovado na Assembleia geral da SCM no passado dia 24 de Julho, visa estimular a criatividade e é uma forma de agradecimento a todos que fazem parte da família SCM.

De acordo com o regulamento, indica Solange Cesarovna, todas as obras musicais e gravações lançadas entre 01 de Janeiro de 2021 e 31 de Dezembro de 2021 são candidatas ao prémio.

O “Prémio SCM” abrange as seguintes categorias: Melhor Música Tradicional e Clássica; Melhor Música Urbana e Moderna; Carreira, que entra para o rol da fama SCM e Utilizador Guardião.

A cerimónia da entrega dos troféus acontece na semana comemorativa do Dia Mundial de Direitos de Autor, que se celebra a 23 de Abril.