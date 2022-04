Gala Noites de Autores SCM 2022 será em São Vicente

​A presidente da SCM, Solange Cesarovna, anunciou hoje que a Sociedade cabo-verdiana de Música vai celebrar o Dia Mundial do Direito de Autor com a retoma da Gala Noites de Autores SCM.

Solange Cesarovna fez esse anúncio, à margem da Assembleia Geral da SCM que acontece por estes dias na cidade da Praia.

“Esta gala homenageia os autores e artistas da SCM, num palco onde vamos ter novamente música ao vivo, uma vez que durante o ano 2020 e 2021 não podemos realizar a gala por causa da pandemia”, indica.

Solange Cesarovna avisou que nesta gala vão atribuir troféus aos vencedores do prémio SCM.

A Gala será realizada na cidade do Mindelo, na Praça Dom Luís. Conforme explicou, será um evento em sintonia com os valores das anteriores gala Noites de Autores SCM, onde o prémio SCM vai ser compartilhado com todo Cabo Verde, através de uma festa da música aberto ao público.

Solange Cesarovna disse ainda que o cartaz dessa gala será divulgado nos próximos dias, e que o prémio carreia será revelado no palco.