SCM celebra 9 anos de vida com inauguração de delegação Norte em São Vicente

​A Sociedade cabo-verdiana de Música (SCM) vai ter uma delegação Norte, na ilha de São Vicente, que ficará a funcionar na Escola de Música, na cidade do Mindelo.

Esta delegação será inaugurada, graças a uma parceria estruturante com a Câmara Municipal de São Vicente, anunciou hoje, a presidente da SCM, Solange Cesarovna, numa conferência de imprensa, realizada na cidade de Mindelo, sobre a programação dos 9 anos da instituição gestora dos direitos de autor e conexo.

Solange Cesarovna disse que esta delegação muito honra a SCM e que irá permitir assinalar os seus 9 anos de vida, criando melhores condições para estar mais perto dos seus membros, parceiros utilizadores de música e entidades públicas e privadas parceiras da SCM, das ilhas de São Vicente, Santo Antão e São Nicolau.

“A abertura da Delegação Norte, será um grande marco na vida da SCM, pois denota a descentralização dos serviços prestados por esta Entidade de Gestão Colectivo de Direitos Autorais e Direitos Conexos, na Região Norte do país, o que em muito facilitará os músicos, artistas e autores e os parceiros utilizadores de música residentes neste região, a procederem as suas inscrições bem como os licenciamentos para eventos culturais, nos serviços da SCM, que serão abertos na Escola de Música, em Mindelo”, indica.

Na ocasião, Solange Cesarovna anunciou que a SCM decidiu criar um momento de singela e simbólica homenagem ao Antero Simas, nas actividades que marcam os 9 anos da SCM, com uma cerimónia que vai acontecer este sábado, 18, com início às 14h00, no Palco Aberto SCM, no Stand da SCM, na Praça Alexandre Albuquerque, no Plateau e que contará com a presença do vice-presidente da Sociedade Cabo Verdiana de Música, alguns dos membros dos Órgãos Sociais da SCM e dos seus colaboradores.

A cerimónia contará com actuações musicais dos artistas e músicos: Nataniel Simas, que irá cantar especialmente para o irmão Antero Simas, Zé Rui de Pina, Manuel de Candinho, Arlindo Rodrigues, Dulce Sequeira, Tete Alhinho, Zuleica Carvalho, Benvas d’Strong, entre outros artistas surpresa.