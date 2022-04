"SCM já vai com oito anos de vida de muito sucesso", Homero Fonseca

Essa afirmação é do presidente da Assembleia Geral da Sociedade Cabo-verdiana de Música, à margem da Assembleia Geral da SCM que acontece por esses dias na cidade da Praia.

Segundo Homero Fonseca, a SCM já vai com oito anos de vida de muito sucesso, “desde logo porque a sua direcção teve a capacidade de levar a SCM a todos os fóruns internacionais de defesa de autor e compositores nomeadamente a CISAC, contamos com forte apoio da Organização Internacional da Propriedade Intelectual”.

“Posso dizer que os músicos, os cooperadores desta sociedade estão satisfeitos com o trabalho feito até este momento. Já começamos a ter resultados do trabalho feito até agora com a distribuição electrónica profissional de direitos de autor. Estamos satisfeitos e a direcção presidida pela Solange Cesarovna está de parabéns. Estou a dizer isso em nome de todos os músicos que fazem parte desta sociedade”, sublinha.

Homero Fonseca frisou ainda que apesar do impacto da COVID-19 no mês de Dezembro de 2021, a SCM teve uma grande victória na prossecução dos seus objectivos que foi a distribuição pela primeira vez de direitos conexos aos artistas e músicos.

“Apesar das dificuldades a SCM não parou, trabalhou e com recurso a nossa plataforma digital conseguiu-se dar este passo, um passo gigantesco na prossecução dos objectivos da sociedade”, salienta.

Conforme explicou a SCM representa mais de mil autores cabo-verdianos, e tem protocolo de reciprocidade com um grande número de sociedade estrangeiras, representa mais de vinte milhões de obras. E anunciou que esta assembleia geral vai aprovar o plano de distribuição para este ano.

A presidente da SCM, Solange Cesarovna, por seu lado, disse que a sociedade gestora de direitos de autor teve evoluções e ganhos substanciais com a colaboração de todos os membros dos órgãos sociais e contou com o engajamento dos membros. “E com as parcerias estruturantes, com sectores do sector público e privado e com sector da propriedade intelectual e da defesa dos diretos autorais a nível mundial, nomeadamente com a Confederação Internacional de Sociedade de Autores e Compositores e com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual”.

“A SCM está a cumprir a sua missão e está no dia-a-dia a trabalhar para alcançar a sua visão que é de defender e remunerar de forma justa e transparente os autores, músicos, compositores e interpretes, arranjadores, produtores musicais e todos que fazem parte do sector musical e criativo cabo-verdiano”, assegura.