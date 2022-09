Irlando Ferreira sai da direcção do CNAD

Despacho do Conselho de Ministros foi publicado no Boletim Oficial.

Irlando Ferreira deixou hoje o cargo de Director do Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design (CNAD). A Resolução do Conselho de Ministros foi publicada no Boletim Oficial.

Ferreira liderou o CNAD desde 2015 e foi o grande impulsionador da remodelação do antigo edifício e construção do novo espaço.

Numa entrevista recente ao Expresso das Ilhas, Irlando Ferreira lembrou que o processo de remodelação do CNAD " foi um caminho relativamente longo mas bastante desafiante e onde fomos concluindo as fases que estavam previstas. Quando entrei como director do CNAD, em 2015, a minha perspectiva, enquanto gestor e programador cultural, era desenhar um projecto que pudesse trazer ao CNAD a força que já tinha tido no passado".

O CNAD foi inaugurado no final de Julho com novas valências e condições únicas para desenvolver e exibir trabalho artístico e com a ambição de dar visibilidade mundial às artes visuais cabo-verdianas.

Irlando Ferreira nasceu em Cabo Verde, é mestre em Gestão e Estudos da Cultura, ramo de Gestão Cultural, pelo ISCTE- Instituto Universitário de Lisboa, e licenciado em Teatro, ramo de Produção Teatral / Cultural, pela Escola Superior de Teatro e Cinema, Lisboa. Trabalhou como produtor teatral em Lisboa (no Teatro Nacional e no Teatro Trindade ) e Los Angeles (no The Antaeus Company) antes de regressar a São Vicente no início da década de 2010. Em 2015, fruto da sua tese de mestrado, lança o livro "Cabo Verde, Economias Criativas, que Benefícios para o País? - O caso de Atlantic Music Expo Cabo Verde".