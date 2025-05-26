Neusa Silva lança autobiografia “A Nona Filha” como legado de fé, resiliência e inspiração

A empresária e líder associativa cabo-verdiana Neusa Silva lança a sua primeira autobiografia, “A Nona Filha”, onde partilha uma trajetória marcada pela fé, resiliência e superação, refletindo igualmente as transformações sociais e económicas de Cabo Verde pós-independência.

O lançamento oficial do livro está agendado para 03 de Outubro, no Tech Park, na Cidade da Praia, e deverá reunir familiares, amigos, parceiros institucionais, empresariais e culturais.

Estas informações foram avançadas hoje à Inforpress pela autora que adiantou que o título tem uma forte carga simbólica.

“Eu sou a nona filha de dez filhos dos meus pais. Por isso optei por esse título”, revelou.

Nascida em 1975, ano da independência nacional, Neusa Silva considera que o contexto histórico marcou profundamente a sua vida e carreira.

“Comemoro 50 anos junto com o país. Nasci logo depois de 5 de Julho, então toda a minha vida coincide com a caminhada de independência. Cresci vendo o desenvolvimento do país, fui desenvolvendo junto com o país e, obviamente, com a tendência de aprimorar cada vez mais”, destacou.

A autobiografia percorre a sua infância, o ambiente familiar, os primeiros passos na escola, a vivência no liceu, o percurso académico e profissional, a criação e desenvolvimento da sua empresa, o papel como empresária e, mais recentemente, como mãe.

“A história da minha vida inteira, desde praticamente o nascimento até onde eu estou neste momento”, explicou.

Sobre o processo de escrita, Neusa Silva afirmou ter sido “muito bom”.

“À medida que fui contando, parecia que estava a ver todo o passado na minha frente, como se acontecesse exactamente hoje. Foi uma sensação espetacular, um reviver de boas lembranças”, disse, acrescentando que até acontecimentos marcados por angústia passaram a ser vistos com leveza.

A autora sublinha ainda que a obra transmite uma mensagem de resiliência e serve como guia e inspiração, sobretudo para jovens, mulheres e empreendedores. Por isso quer que a obra esteja nas escolas para servir de guia aos estudantes.

Neusa Silva destacou ainda a importância dos valores e da perseverança, sublinhando que o livro transmite à juventude que inicia a sua vida profissional ou empreendedora a necessidade de serem corajosos e determinados.

A autora reconheceu que Cabo Verde enfrenta limitações, mas enfatizou que há sempre espaço para encontrar novos caminhos e trazer novas soluções.