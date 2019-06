Actividade física, sim, mas com orientação

Além de deixar o corpo preparado para a rotina diária, a actividade física regular tem uma importância específica para as necessidades do nosso organismo. Posição defendida pelo professor de educação física, Jean Pierre, em entrevista à última edição do Panorama 3.0, da Rádio Morabeza.

O especialista alerta, sobretudo, para o benefício da actividade física na prevenção das doenças relacionadas com o sedentarismo. “A nível geral, em todo o mundo, temos que fazer alguma actividade física, pelo menos para evitar determinadas doenças que estão a surgir actualmente. É importante iniciar a prática de actividade física na tenra idade, porque dá a consciência necessária de que é preciso fazer alguma coisa. Assim, com o avançar da idade, ficas capaz de aguentar qualquer exercício que te predispões a fazer”, afirma. A antes de iniciar a prática regular de exercício física, é necessário obter a orientação por um profissional, que poderá indicar qual o grupo de actividades mais recomendado para cada individuo. “O que acontece é que quando chegas no ginásio tens uma pessoa que te acompanha, mas antes disso deves primeiro recorrer a um médico, fazer os testes para que se possa saber se estas apto a nível da saúde, e em relação à actividade que queres fazer, porque normalmente não sabes se tens alguma coisa e depois de fazeres determinado esforço físico é que começas a ter problemas. Para evitar estas situações, recomenda-se primeiro a realização de exames e de acordo com as indicações proceder a actividade física”, explica. A Organização Mundial da Saúde, que recomenda pelo menos 150 minutos de actividades físicas semanais, destaca a importância de se fazer exercício com orientação, numa resposta adequada às necessidades clínicas e de cada pessoa, tendo em conta, sobretudo, a que ritmo se deve andar, que exercícios realizar, que batimentos cardíacos devem ser observados, entre outros.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.