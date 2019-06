Cabo Verde com a maior comitiva nos I Jogos Africanos de Praia

​Cabo Verde tem a maior delegação aos Jogos Africanos de Praia que se realizam de hoje até dia 23, no Sal. Sete dezenas de atletas vão entrar em prova, em todas as 11 modalidades.

Rodrigo Bejarano, que juntamente com Orlandinho Mascarenhas partilham as funções do chefes da missão cabo-verdiana, avança que jogar em casa fez com que os atletas nacionais, tanto masculinos como femininos, ficassem isentos de provas de qualificação.

Ao todo, espera-se que a delegação de Cabo Verde seja constituída por perto de 100 elementos, entre atletas (70), chefes de missão, treinadores, médicos, fisioterapeutas, roupeiros e staff.

Por serem os primeiros jogos do género, Bejarano afirma que a expectativa das delegações passa por ganhar experiência. Cabo Verde, confessa, quer atingir o pódio em algumas modalidades.

“O desejo de participar, deixar tudo no campo não é novo dos nossos atletas, masculinos e femininos. Temos atletas com grande experiência e o nosso público vai ser algo positivo para a equipa da casa”, declara

Para além da vertente competitiva, os Jogos de Cabo Verde estão a ser aproveitados para realização de formações, como da Federação Internacional de Remo, iniciadas a 4 deste mês, para atletas e treinadores e uma outra para juízes.

Jogos Africanos de Praia são "uma oportunidade de Cabo Verde se mostrar" - Júlio Lopes O presidente da câmara do Sal declarou hoje que haverá um antes e um depois dos Jogos Africanos de Praia, para Cabo Verde e para o Sal, por se tratar de uma "grande montra" de promoção do arquipélago.

Os I Jogos Africanos de Praia estão projectados como o maior acontecimento desportivo de sempre realizado em Cabo Verde.

Sob a égide da Associação de Comité Olímpicos Nacionais Africanos (ACNOA), os Jogos Africanos de Praia Sal 2019, contemplam 11 modalidades ligadas ao mar, nomeadamente atletismo, basquetebol 3×3, andebol de praia, ténis de praia, futebol de praia, remo no mar, futebol Freestyle, karaté kata, kitesurf, e natação em águas abertas.

Estima-se que estarão no país cerca de duas mil pessoas ligadas aos jogos, que arrancam esta sexta-feira, entre atletas, dirigentes e respectivas comitivas, bem como jornalistas de vários países.