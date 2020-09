XADREZ: Nacional Absoluto

Foi anunciado, recentemente, a realização na Cidade do Mindelo (S. Vicente), de 15 a 18 de Outubro próximos, do IV Campeonato Nacional Individual Absoluto de Xadrez (CNIA).

A Federação Cabo-verdiana de Xadrez (FCX) tenta assim, cumprir a promessa feita após a reunião tida com SE o Ministro do Desporto e as federações desportivas, altura em que quase todas elas se decidiram pelo fim das suas épocas desportivas.

A FCX como estava no início da sua época de 2020, decidiu-se pela sua continuidade, apostando nas actividades online, tendo desde essa data e até hoje, realizado vários torneios nacionais e participado em matches e torneios internacionais, um dos quais, a Olimpíada Online, promovida pela Federação Internacional (FIDE).

No entanto, na mira da FCX, esteve sempre a retoma das actividades presenciais, projectando-se para Outubro o regresso à competição nacional.

Na sequência desse objectivo, em meados do passado mês de Agosto, foi apresentado ao IDJ um “Plano de Retoma das Actividades Presenciais de Xadrez em Cabo Verde”, para apreciação da novel instituição do desporto nacional e com o intuito de que fosse remetido ás autoridades sanitárias para que estas o analisassem e emitissem o seu parecer.

Embora ainda sem o parecer das autoridades sanitárias, mas com um feedback positivo do IDJ, a FCX decidiu avançar com a organização da prova máxima do xadrez nacional, talvez a única prova desportiva de âmbito nacional a realizar em Cabo Verde neste terrível ano de 2020.

Pode parecer um arrojo da FCX, mas a verdade é que este avanço na organização do CNIA é sustentado pelos exemplos que nos vêm lá de fora, principalmente de Portugal, onde se realizaram recentemente os Campeonatos Nacionais de Jovens e o Campeonato da 1.ª divisão e onde decorre agora o seu Nacional Absoluto.

Este ano, além das medidas de segurança sanitária que serão impostas, haverá muitas algumas diferentes no CNIA, começando logo pelo formato do torneio.

Por imposição da própria pandemia, por força das limitações financeiras e dos compromissos que assumimos, não será possível realizar as 2 fases habituais (preliminar e final), pelo que teremos um único torneio, a realizar no sistema suíço, no menor espaço de tempo possível e com um número limitado de participantes.

A escolha local onde irá decorrer o CNIA 2020 é simples e rapidamente percepcionável: estando em cima da mesa 3 hipóteses (S. Vicente, Praia e Sal), perante a situação pandémica em cada uma das hipotéticas ilhas para a realização do evento, foi fácil chegar à conclusão que S. Vicente oferecia menos riscos. Além disso, o principal núcleo organizativo encontra-se em S. Vicente, pelo que rapidamente a escolha recaiu sobre a Ilha do Monte Cara.

Espera-se que este regresso à competição presencial seja um sucesso, dentro das limitações actuais, e que sirva de teste para o arranque das actividades presenciais, nas outras modalidades desportivas.

E enquanto as actividades presenciais não chegam, vamos continuando com o online. No próximo Domingo, promovidos pela FCX, iniciar-se-ão os treinos online, que estarão a cargo do nosso Director Técnico Nacional, o Mestre Internacional Mariano Ortega.

Estes treinos, semanais, desenrolar-se-ão na plataforma Zoom, das 11:00 H às 12:00 H, sendo o respectivo link, publicado às Quinta-feiras, na página do Facebook da FCX.

Relativamente a competições, Cabo Verde está neste momento envolvido na Campionship League 2000, que já vai na 6.ª temporada ocupando, depois de realizadas 4 rondas, a 35.ª posição, com 2 pontos (2 vitórias e 2 derrotas). Participam 86 equipas nesta competição.

Estamos também a participar na 4.ª divisão na Live Chess World League tendo como adversários a Venezuela, a Geórgia, o Paquistão, a Colômbia, a Hungria, a Algéria, a Eslovénia, a Costa Rica, a República Dominicana, Cuba e El Salvador.

Actualmente ocupamos a 5.ª posição, depois da nossa derrota, pela margem mínima, com Cuba e da vitória com El Salvador.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 980 de 9 de Setembro de 2020.