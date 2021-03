​A Taça de Cabo Verde é a nova competição de xadrez, anunciada a semana passada pela Federação Nacional e que decorrerá em duas fases: a Regional, a realizar-se nas várias regiões desportivas, de Março a 25 de Abril e a fase Nacional, a realizar-se de 29 de Maio a 1 de Junho, em local ainda a designar.

Toda a competição será presencial e decorrerá no sistema eliminatório, sendo que o número de eliminatórias da fase regional estará de acordo com o número de inscritos em cada região.

Nesta fase, cada jogador disputará duas partidas por cada eliminatória: uma conduzindo as peças brancas e noutra as pretas.

Seguirá em frente o jogador que obtiver melhor resultado nessas duas partidas.

A fase Nacional, será disputada por oito jogadores: os vencedores de cada uma dos torneios regionais, o finalista vencido da região onde se disputar esta fase, caso essa mesma região tenha participado e, até completar os oito, os finalistas vencidos das regiões com maior número de participantes.

Esta fase terá 3 eliminatórias (quartos-de-final, meias-finais e final), sendo utilizado o mesmo sistema da fase regional, ou seja, de duas partidas por eliminatória, excepto para a final em que cada jogador disputará 4 partidas (duas de brancas e duas de pretas).

O grande vencedor da final, além da conquista da respectiva Taça terá garantido o apuramento para a final do Campeonato Nacional Individual Absoluto.

O ritmo de jogo para as partidas é de 90 minutos com um acréscimo de 30 segundos por lance, a partir do primeiro e, isto quer seja na fase regioal como na fase Nacional.

Com esta nova competição a Federação Cabo-verdiana de Xadrez (FCX), pretende, além de iniciar a sua época desportiva de 2021, uma maior aproximação com as associações regionais e que estas retomem as suas actividades presenciais, abruptamente interrompidas, há cerca de um ano, devido à pandemia da COVID-19.

A prova foi apresentada, recentemente, às Associações regionais que se mostraram agradadas pelo formato da nova competição, facto pelo qual a FCX espera que os jogadores nacionais adiram e participem, contribuindo assim para o desenvolvimente da modalidade no nosso país.

Na fase Nacional, a FCX irá transmitir em directo, via intenet, todas as partidas que forem jogadas e está aguardando que haja pelo menos um municipio que venha a interessar-se por realizar, no seu concelho, a grande final da Taça de Cabo Verde.

Qualquer uma das fases da competição será homologada pela FIDE (Federação Internacional de Xadrez) contando para o ranking internacional.

Podem participar nesta primeira edição da Taça de Cabo Verde, todos os jogadores nacionais e/ou registados na FIDE com a bandeira de Cabo Verde e que estejam devidamente filiados na FCX para a época de 2021, devendo para isso, efectuar a sua inscrição, no site da Federação Nacional, até ao próximo dia 19 de Março.

Os sorteios das eliminatórias de cada uma das fases, serão transmitidos em directo via internet de forma a que todos, a elas possam assistir.

As associações participantes nomearão os árbitros para os seus torneios regionais, garantindo assim, o cumprimentos das regras do jogo da FIDE e dos regulamentos e regras da FCX.

Devido à pandemia do COVID-19, durante todas as fases da competição, serão observadas regras e disposições sanitárias de acordo com o plano de contingência da FCX e de acordo com o regulamentado pelas autoridades nacionais, de modo a que seja mitigado o risco de contágio do vírus que já é responsável pela morte de milhares de pessoas em tudo o mundo.

Compete agora, aos xadrezistas nacionais, inscreverem-se e prepararem-se para jogarem esta I Taça de Cabo Verde, retomando (alguns) o prazer de jogar uma competição presencial de Xadrez.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1005 de 3 de Março de 2021.