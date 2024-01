​Seleção Nacional de Futebol joga hoje com Egipto

A Seleção Nacional de Futebol joga esta segunda-feira, 22, com o Egipto, para a terceira e última jornada da fase de grupos do CAN. No domingo, a Seleção Nacional realizou o último treino de preparação para este jogo.



De acordo com um comunicado da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), o treino da selecção não contou com a presença de Tiago Correia 'Bebé', que permanece sob cuidados médicos. Além disso, durante a sessão de treino, o defesa Edilson Borges 'Diney' teve que deixar o campo devido a uma lesão tibiotársica no pé direito, sendo encaminhado para avaliação pelo departamento médico.

No último domingo, participaram do treino os guarda-redes Josimar Dias 'Vozinha', Marcio da Rosa e Dylan Silva. Na linha defensiva estavam Ianique Tavares 'Stopira', Roberto Lopes 'Pico', Dylan Tavares, Logan Costa e Steven Moreira. O meio-campo contou com Jamiro Monteiro, Patrick Andrade, Kenny Rocha, João Paulo Fernandes, Deroy Duarte, Carlos Fernandes 'Cuca', Kevin Pina e Laros Duarte. Os avançados presentes foram Ryan Mendes, Garry Rodrigues, Willy Semedo, Gilson Benchimol, Jovane Cabral e Bryan Teixeira.

Segundo o boletim médico, tanto Edilson Borges 'Diney' quanto Tiago Correia 'Bebé' foram encaminhados para o departamento médico.

A Selecção Nacional de Futebol, já garantida na fase de oitavos de final e líder do grupo B, enfrenta hoje o Egipto no Estádio Felix Houphouet-Boigny. Esta partida marca a terceira e última jornada da fase de grupos da CAN, com início previsto para as 20h00 (19h00 em CV).