Mundial 2026: Cabo Verde entra na última jornada com o sonho intacto

Cabo Verde chega à última jornada da fase de grupos do Campeonato do Mundo de 2026 com o destino ainda nas próprias mãos e a possibilidade real de alcançar os oitavos-de-final na sua estreia absoluta na maior competição do futebol mundial.

Depois de surpreender a Espanha com um empate sem golos na ronda inaugural e de voltar a fazer história ao empatar 2-2 com o Uruguai, os Tubarões Azuis somam dois pontos e mantêm-se invictos no Grupo H, um dos mais equilibrados da prova.

A classificação deixa tudo em aberto para a terceira e última jornada. A Espanha lidera com quatro pontos, enquanto Uruguai, Cabo Verde e Arábia Saudita seguem empatados com dois pontos cada. Na ronda decisiva, Cabo Verde mede forças com a Arábia Saudita, ao passo que Espanha e Uruguai disputam a outra partida do grupo.

As contas do apuramento são relativamente favoráveis para a selecção nacional. Uma vitória sobre os sauditas colocará Cabo Verde com cinco pontos e deixará a equipa muito perto de garantir um lugar nos oitavos-de-final. Dependendo do resultado entre espanhóis e uruguaios, os comandados de Bubista poderão até terminar a fase de grupos nos dois primeiros lugares.

O cenário mais complicado surge em caso de empate. Com três pontos, Cabo Verde ficaria dependente de combinações de resultados e dos critérios de desempate para continuar em prova. Ainda assim, o novo formato do Mundial, que conta com 48 selecções, permite o apuramento dos oito melhores terceiros classificados, mantendo abertas as possibilidades de qualificação.

Uma derrota frente à Arábia Saudita, por outro lado, deixaria os Tubarões Azuis numa posição extremamente difícil. Com apenas dois pontos, a continuidade na competição dependeria de uma conjugação muito improvável de resultados nos restantes grupos.

Independentemente das contas finais, a campanha cabo-verdiana já entrou para a história. A selecção nacional tornou-se uma das revelações do torneio ao somar pontos diante de duas equipas com tradição mundialista e ao manter-se invicta após duas jornadas.

O empate frente ao Uruguai ficou igualmente marcado pelo primeiro golo de sempre de Cabo Verde numa fase final de um Campeonato do Mundo, apontado por Kevin Pina, que acabou distinguido como melhor jogador em campo.

Agora, todas as atenções estão voltadas para o duelo com a Arábia Saudita. Noventa minutos separam Cabo Verde de um feito que parecia impensável há apenas algumas semanas: alcançar os oitavos-de-final do Mundial logo na primeira participação da sua história.