PIB aumentou 7,6% no 4º trimestre de 2018

O Produto Interno Bruto (PIB) registou, no 4º trimestre de 2018, em termos homólogos, um crescimento de 7,6% em volume.

Este resultado foi divulgado esta manhã, no Auditório do Instituto Nacional de Estatística (INE), pelo director do departamento de Contas Nacionais do INE.

De acordo com João Cardoso, esta evolução resultou do maior contributo das despesas do consumo das famílias, do Investimento e das exportações. Já o Consumo Final registou uma variação homóloga de 1,3%, no 4º trimestre de 2018 (4,7% no trimestre anterior).

O director do departamento das Contas Nacionais explicou que, na óptica da produção, as actividades que mais contribuíram para o crescimento verificado foram os Impostos líquidos de subsídios sobre os produtos, a construção e a imobiliária.

Do acumulado dos trimestres, as actividades que mais se destacaram para o crescimento verificado foram as das Pesca, Indústria Transformadora, Electricidade e Água, Comércio, Serviços Financeiros e Seguros, Administração Pública e os Impostos líquidos dos subsídios sobre os produtos.

“Do lado da despesa podemos dizer que o crescimento do PIB deve-se fundamentalmente ao aumento da exportação e do investimento”, afirmou João Cardoso.

As Exportações de Bens e Serviços, em volume, registaram no 4º trimestre, uma variação homóloga de 6,2%.

Já o VAB (Valor Acrescentado Bruto) do ramo da Agricultura diminuiu 10,2% no 4º trimestre de 2018, contribuindo assim, negativamente, em -0,4 p.p., na variação total do crescimento do PIB.

O VAB do ramo da Indústria Transformadora registou um aumento de 5,6% (19,6% no 3º trimestre de 2018), contribuindo com 0,3 p.p., para a variação total do crescimento do PIB.

No VAB do ramo da Construção verificou-se um aumento de 4,1%, no 4º trimestre, tendo uma contribuição de 0,6 p.p., na variação total do crescimento do PIB.

O VAB do ramo de Comércio apresentou, no 4º trimestre de 2018, uma variação homóloga de 9,2%, em volume, (10,3% no trimestre anterior), contribuindo para a variação homóloga do PIB em 0,7 p.p..