Sector dos transportes cresce em quase todas as áreas

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE) só a quantidade de mercadorias transportadas por via aérea diminuiu no primeiro trimestre deste ano. De resto foi registado um crescimento em todas as áreas.

O INE anunciou hoje que no primeiro trimestre deste ano houve um “acréscimo de 2,2% do número de aviões movimentados nos aeroportos e aeródromos nacionais” e que o número de movimentos de passageiros nos aeroportos e aeródromos aumentou “0,6%, face ao trimestre homólogo”.

“Nos aeroportos e aeródromos nacionais, registou-se uma diminuição na tonelada de cargas movimentadas (8,3%); e nos correios aumentou (6,1%), relativamente ao mesmo período do ano 2018”, aponta o INE.

Nos transportes marítimos houve um “aumento de 3,8% do número de navios movimentados nos portos nacionais” e no primeiro trimestre de 2019 o número de passageiros movimentados nos portos nacionais “aumentou 4,7% e as mercadorias movimentadas aumentaram 10,1%, face ao trimestre homólogo”.

A terminar, o INE dá igualmente conta do crescimento no número de passageiros que utilizaram autocarros como meio de transporte. Quando comparado com o primeiro trimestre de 2018 nota-se “no 1º trimestre de 2019 um acréscimo de 16,0% no número de passageiros transportados nos autocarros, face ao trimestre homólogo”.