​CV Inter-ilhas abre mais oito agências para venda de bilhetes

Em comunicado, a nova concessionária do transporte marítimo de passageiros refere que “abriram-se oito agências nas últimas duas semanas e conta-se nos próximos dias aumentar a rede de agentes na ilha da Santo Antão, em Ribeira Grande e continuar a expansão noutras ilhas”.

"Ao longo destes 18 dias de operação, a CVI tem pautado a sua actuação no sentido de oferecer aos seus utentes um serviço regular e pontual e na correcção e melhoramento de algumas falhas informáticas que têm ocorrido", refere.

O novo serviço de transporte marítimo inter-ilhas começou a 15 de Agosto, mas foi contestado devido a problemas na venda de bilhetes, principalmente na Linha 1 (São Vicente – Santo Antão), a mais movimentada do país. Nesta linha, a empresa garante "reforçou os seus postos de venda e passou a venda a manual, tal como acontecia antes da concessão do serviço de transporte marítimo".

A Gare Marítima do Mindelo conta, desde a semana passada, com mais um posto de venda ao público, separando-se a venda de bilhetes de passageiros da venda de passagem para as cargas. Nas proximidades da Gare Marítima, segundo a Cabo Verde Interilhas, mais três agências aderiram à rede de venda de bilhetes.

Os operadores turísticos e condutores em Santo Antão esperam a normalização total do serviço do transporte marítimo inter-ilhas antes do arranque da época alta do turismo. A preocupação foi expressa esta manhã, pelo porta-voz do grupo, Carlos Neves, num breve encontro com o ministro do Turismo e Transportes.