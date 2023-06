INE aponta para PIB a crescer 6,7% no primeiro trimestre

Dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (PIB) apontam para o crescimento do PIB em relação ao primeiro trimestre do ano passado.

Segundo os documentos hoje divulgados pelo INE no 1º trimestre de 2023, o PIB "registou uma variação homóloga positiva de 6,7% em termos reais, taxa inferior em 2,8 pontos percentuais (p.p.) à verificada no 4º Trimestre de 2022".

Ainda segundo o relatório publicado pelo INE, do lado da oferta, "o Valor Acrescentado Bruto (VAB), a preços de base, apresentou uma evolução homóloga positiva de 5,8%, destacando-se para o efeito as actividades da indústria transformadora, transporte e armazenagem, do alojamento e restauração, e atividades de serviços às empresas".

Já os impostos líquidos de subsídios "apresentaram uma evolução homóloga positiva de 12,5%".

"Do lado das despesas, esta variação resultou de um aumento no consumo privado e nas exportações", conclui o INE.