​Oferta Pública de Green Bonds com procura 1,53 vezes maior que a oferta inicial

A Oferta Pública de Subscrição e Admissão à Cotação de Green Bonds, com um montante inicial de 400 mil contos, alcançou um total subscrito de 610,47 mil contos devido à alta procura, representando um aumento de 1,53 vezes superior à oferta inicial. Teve um total de 79 ordens de subscrição válidas distribuídas entre África, Europa e América.

As informações foram avançadas hoje, na sessão especial de apresentação dos resultados da Oferta Pública de Subscrição e Admissão à Cotação das Obrigações designadas de “iib Renewable and Energy-Efficiency Green Bond Série E – 3,5% 2023 | 2026”, destinado a investidores nacionais e estrangeiros, representativas de um empréstimo obrigacionista do International Investment Bank, S.A. (IIB) no montante global de quatrocentos milhões de escudos.

Segundo o Presidente do Conselho de Administração da Bolsa de Valores (BVC), Miguel Monteiro, a emissão de instrumentos financeiros sustentáveis, como Green Bonds, é um passo crucial na promoção da sustentabilidade.

“Este é um testemunho do compromisso crescente em integrar responsabilidade social e ambiental nas práticas financeiras. A presente oferta pública de subscrição e admissão à cotação de Green Bonds, teve como emitente o IIB, e o montante inicial da oferta foi de 400 mil contos .Entretanto, devido à grande procura, o total subscrito foi de 610,47 mil contos, o que se traduz numa procura de 1,53 vezes superior à oferta inicial”, avançou.

O PCA da BVC avançou que cerca de 35% do montante total subscrito, foi realizado por não-residentes. Na apresentação dos resultados, Miguel Monteiro informou que foram submetidas um total de 79 ordens de subscrição válidas, sendo os subscritores 63 da África, 13 da Europa e 3 da América.

“De salientar que cerca de 27% dos subscritores é não-residente, valor superior ao alcançado na oferta pública de Blue Bonds, realizada no início do ano, que ficou pelos 21%. Aproveito para reiterar, uma vez mais, a finalidade nobre desta emissão, onde 0,5% do montante subscrito é direcionado para o maior hospital do país, o Hospital Universitário Agostinho Neto (HUAN). Assim, anualmente, e com base no montante total subscrito, será depositado na conta do HUAN, um montante de cerca de 3,05 milhões de escudos, o que perfaz cerca de 9,16 milhões de escudos, tendo em conta que a maturidade do empréstimo é de 3 anos”, realçou.

Recursos esses que segundo Miguel Monteiro serão utilizados pelo HUAN para o financiamento de projectos virados para a geração de energia renovável, eficiência energética, redução da poluição, gestão de águas e resíduos e essencialmente na instalação de painéis solares.

Por sua vez, o Presidente do Conselho de Administração do Hospital Universitário Agostinho Neto (HUAN), Gabriel Gonçalves, demonstrou satisfação na parceria estabelecida entre o HUAN e o IIB, com foco centrado na sustentabilidade e solidariedade social. Este responsável sublinhou ainda a responsabilidade social do IIB, que na sua prespectiva é um banco respeitado em Cabo Verde, pela sua idoneidade, solidez e sustentabilidade ao longo do tempo.

“Em nome do Conselho de Administração do HUAN e em meu nome em particular, eu queria saudar a iniciativa do IIB em apostar fortemente no lançamento do IBCV, das obrigações verdes, o que configura, portanto, a importância que o IIB atribui às questões ambientais e, particularmente, também às questões ligadas à saúde e aos profissionais de saúde. Por tudo isso, sinto-me honrado de estar aqui presente uma vez mais e agradeço, portanto, a escolha do hospital para receber uma parte da remuneração dessas obrigações verdes, 0,5%, o que vai nos ajudar, precisamente, a utilizar esse recurso para serviços do hospital, nomeadamente, equipando essas alas com painéis”.

Por seu turno, o Presidente da Comissão Executiva do IIB, Francisco Ferreira, destacou a evolução contínua do banco, alcançando um estágio de desenvolvimento que visa uma transformação para "Value Beyond Money", (gerando valor além do dinheiro). O representante do IIB reforçou que o compromisso inclui o foco na competitividade do valor e a incorporação de princípios transformacionais, destacando a sustentabilidade e responsabilidade social como essenciais. Este compromisso vai além de regulamentações externas, sendo impulsionado pela vontade intrínseca das pessoas, visando uma cultura interna de sustentabilidade e responsabilidade social.

“Portanto,tendo partido a vontade de fazer mais e melhor pelo benefício que traz a nós e aos nossos, esta é a nossa convicção a este respeito. A obrigação verde, neste quesito, surge por esta base e em comunhão com uma relação que já é histórica com o HUAN, com o qual fazemos iniciativas desde o ano de 2020, num preceito de trazer um pouco de conforto, de carinho, de proximidade, a todos aqueles que num momento de dificuldade se viram em uma cama de hospital”.

A presente oferta pública tem como finalidade o financiamento da actividade do emitente, complementado pela execução da política de sustentabilidade e responsabilidade social, garantindo aos investidores uma remuneração potencialmente superior à das aplicações tradicionais, mas com a exigência do capital garantido.