BVC emite seis séries de emissões de empréstimos obrigacionistas em cerca de 200 mil milhões de escudos

A Bolsa de Valores de Cabo Verde (BVC) emitiu seis séries de emissões de obrigações diversas, que até o momento ascenderam a cerca de 200 mil milhões de escudos. Informação avançada, hoje, pelo presidente do Bolsa de Valores de Cabo Verde (BVC), no acto de apresentação dos resultados da Oferta Particular de Obrigações Verdes (‘Green Bonds’) por parte da Águas de Ponta Preta (APP), realizada pela BVC, na cidade da Praia.

Miguel Monteiro sublinha que, com a emissão de empréstimo obrigacionista da APP, completa seis séries de emissões de obrigações diversas, sendo três municipais e três Corporate.

"Neste caso, duas emissões por parte do município do Sal, uma por parte do município da Ribeira Grande de Santo Antão e três emissões Corporate, nomeadamente, o IFH, International Investment Bank e, agora, a APP. As seis séries de emissões de obrigações diversas até ao momento ascenderam ao montante global de 2,03 mil milhões de escudos, cerca de 18,4 milhões de euros, que representam cerca de 36% do montante total de emissões de obrigações diversas efectuadas durante o de 2022", revela.

O presidente do BVC sublinha que, no quadro do projecto Blu-X, já foram materializadas seis emissões de títulos sustentáveis, num montante total de 3,87 mil milhões de escudos.

Miguel Monteiro destaca que, do rol dos tipos de títulos sustentáveis previstos na plataforma Blu-X, faltava somente emitir uma Green Bond, uma vez que já havia uma emissão de uma Blue Bond, 3 Social Bonds e um Sustainability Bond.

"Efectivamente, estamos a fortalecer a nossa posição como uma entidade de referência no mercado financeiro em termos de sustentabilidade, abrindo caminho para futuras emissões de títulos verdes e outros títulos sustentáveis e, assim incentivando outras empresas a seguir o exemplo da APP, adoptando práticas mais responsáveis sustentáveis e ambientalmente conscientes", afirma.

A Bolsa de Valores de Cabo Verde concedeu o primeiro empréstimo obrigacionista, no valor global de 500 milhões de escudos a Águas de Ponta Preta (APP), na âmbito da Obrigação Verde (‘Green Bonds’) em Cabo Verde, para possibilitar o financiamento do projeto de desenvolvimento de uma central solar fotovoltaica de 5MW em Salamansa, na ilha de São Vicente.