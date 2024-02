Resultado líquido do SPE aumentou 205% no 3º trimestre de 2023

O resultado líquido do Sector Público Empresarial nacional (SPE) aumentou 205%, atingindo 184 milhões de escudos no terceiro trimestre de 2023. Já o volume de negócios totalizou 11,9 mil milhões de escudos, equivalente a 18,6% do Produto Interno Bruto (PIB).

Os dados do Relatório Trimestral de Desempenho do Setor Público Empresarial (SPE) referente ao terceiro trimestre de 2023, foram revelados hoje pelo Ministério das Finanças e do Fomento Empresarial, por meio da Unidade de Acompanhamento Empresarial do Estado (UASE).

O documente refere que os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que o Produto Interno Bruto (PIB) de Cabo Verde registou um crescimento positivo de 2,7% em volume, em comparação com o período homólogo.

Esse crescimento foi acompanhado pelo SPE, que apresentou indicadores igualmente positivos durante o terceiro trimestre de 2023.

Destacando-se no relatório está o aumento no volume de negócios, com um crescimento de 2,9%, atingindo um valor de 11,9 mil milhões de escudos, o que representa aproximadamente 18,6% do PIB. Empresas como ASA, CVT, ELECTRA e TICV contribuíram para esse crescimento, representando cerca de 64% do total.

Além disso, a riqueza criada pelo SPE cresceu 5,5%, totalizando 3,7 mil milhões de escudos, com o EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) mantendo uma tendência positiva, aumentando 1,4% e correspondendo a 2,2 mil milhões de escudos.

Segundo o Ministério das Finanças, o resultado operacional também viu um crescimento notável de 22,3%, atingindo 1,04 mil milhões de escudos, cumprindo 168,7% do valor orçamentado. As empresas ASA e CVT foram as principais contribuintes para esse resultado, representando 66,9% do total.

“O resultado líquido teve uma valorização de 205,0%, fixando-se em 184 milhões de CVE, representando 140,5% do orçamento para o período”, lê-se.

Uma análise mais aprofundada utilizando a ferramenta SOE Health Check Tool do FMI revela que as empresas do SPE, com níveis de risco moderados, aumentaram de 39,3% para 45,5% em comparação com o período homólogo.

O sector foi ainda impulsionado pelas seis maiores empresas do SPE, lideradas por ASA, ELECTRA, EMPROFAC, ENAPOR, IFH e TACV, cujo crescimento foi notável no terceiro trimestre de 2023.

“O setor turismo, com dinâmica positiva refletida no setor dos transportes, registou 681,1 mil passageiros e 7,4 mil aeronaves nos aeroportos de Cabo Verde, no 3⁠º trimestre de 2023, correspondendo a crescimentos de 10,0% e 4,1%, respetivamente, face aos períodos homólogos, conforme dados publicados pela AAC (Agência de Aviação Civil)”, consta.

Conforme a mesma fonte, a ASA continua a ser uma empresa robusta, tendo, no 3º trimestre, registado, crescimentos de 14,4% e 18,2% do EBIT e do Resultado Líquido, respetivamente.

Com o Core Business associado à gestão da FIR Oceânica, a Empresa demonstrou um crescimento de 18%, face ao período homólogo, tendo fechado o período em análise com um resultado líquido de 482 milhões de escudos, o maior do sector.