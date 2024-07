Banco Mundial com nova representante em Cabo Verde

Indira Campos vai ocupar o cargo que está vago desde a saída de Eneida Fernandes.

A notícia foi avançada pela revista Forbes e dá conta que Indira Campos iniciará funções em Cabo Verde a partir do próximo mês de Setembro.

Indira Campos é, actualmente, a country officer do International Finance Corporation (IFC) em Angola e, quando assumir as novas funções em Cabo Verde, terá sob sua alçada a direcção das instituições do Grupo Banco Mundial em Cabo Verde, incluindo o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (conhecido em inglês pela sigla IBRD), a Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA), a International Finance Corporation (IFC) e a Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA).

A nova representante do Banco Mundial em Cabo Verde já exerceu funções no think tank Chatham House, na Comissão Europeia, Banco Africano de Desenvolvimento, no Boston Consulting Group e, como já foi referido, na IFC.