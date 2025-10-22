Preços das importações sobem e exportações caem em Setembro

Segundo os dados do Índice de Preços do Comércio Externo, os preços da Importação situaram-se em 128,4, tendo registado um acréscimo de 0,9% relativamente ao mês anterior e os Índices Subjacente e Volátil aumentaram ambos 0,9%, face ao mês anterior.
O INE afirma que o aumento dos preços ocorreu nas categorias de grupo “Bens Intermédios” (1,0%): justificado essencialmente pela subida dos preços de “Produtos transformados para a construção” (1,9%); “Bens de Capital” (6,1%) devido, principalmente, à subida de preços da subcategoria “máquinas”, que apresentou um acréscimo de 9,7%; e “Combustíveis” (1,5%) com a subida da única subcategoria, denominada “Combustíveis” (1,5%).
A categoria de grupos que contribuiu para a descida dos preços foi “Bens de Consumo” (-0,8%) impulsionada, sobretudo, pela redução dos preços dos “Produtos alimentares transformados” (-0,7%).
Em Termos homólogos, segundo o INE, os preços dos produtos importados
diminuíram 8,1% e os Ìndices Subjacente e Volátil diminuíram 8,4% e 7,6%, respectivamente.
Relativamente à exportação, os dados apontam que em Setembro de 2025, o Índice de Preços situou-se em 146,9, correspondendo a um decréscimo de 1,8% face ao mês anterior, o Índice Subjacente registou uma diminuição de 3,5% e o Índice Volátil apresentou um aumento de 3,3% em relação ao mês anterior.
Em Termos homólogos o Índice de Preços das Exportações fixou-se em -0,8%; o Índice Subjacente diminuiu 5,4% e o Índice Volátil aumentou 16,0%.
Quanto aos Índices de Termos de Troca no mês de Setembro de 2025, o Índice de situou-se em 114,4, reflectindo uma diminuição de 2,7% face ao mês anterior. Em termos homólogos, fixou-se em 11,1%.