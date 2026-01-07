Companhias low cost transportaram cerca de 300 mil passageiros para Cabo Verde em 12 meses

As companhias aéreas low cost já transportaram cerca de 300 mil passageiros para Cabo Verde ao longo dos últimos 12 meses, segundo os dados que foram hoje avançados pelo ministro do Turismo e Transportes, José Luís Sá Nogueira.

“Num período de 12 meses, desde que começou em 2024, as companhias de low cost já transportaram cerca de 300 mil passageiros. Estão alojados em Cabo Verde, em hotéis, em alojamentos complementares. A economia está a funcionar”, disse durante o debate no parlamento.

De referir que em Dezembro a EasyJet avançou que transportou 77 mil passageiros de e para Cabo Verde nos últimos três meses.

De acordo com José Luís Sá Nogueira, 89% dos voos internacionais actualmente realizados para Cabo Verde são regulares, quando, no passado, o turismo dependia quase exclusivamente de voos charter sazonais.

“Hoje, esses voos decorrem ao longo de todo o ano, reduzindo a sazonalidade do sector”.

Ainda conforme o governante, o movimento dos passageiros nos aeroportos nacionais já atingiu três milhões de passageiros, o que representa um aumento de 9% em relação a 2019 e de 16% face a 2023.

Em 2024, prosseguiu, foram registados mais de 32 mil voos, ultrapassando largamente os níveis anteriores à pandemia.

“Se tomarmos em referência o ano de 2019, nós já ultrapassámos isso há muito tempo”, frisou.

Actualmente, os aeroportos do país recebem, em média, 203 voos por semana, um número nunca antes alcançado. “Temos voos em todos os aeroportos internacionais. Ainda há dias tivemos seis aeronaves no aeroporto do Sal, exactamente por causa do recorde de voos para Cabo Verde”, referiu.

Os dados mais recentes indicam que, até Novembro de 2025, o tráfego aéreo já contabilizava 33.853 voos, superando o total registado em todo o ano de 2024. No mesmo período, o número de passageiros ascendeu a 3.144.734, ultrapassando já o total de 2024, que rondou os três milhões.

Grande parte deste crescimento resulta do reforço dos voos regulares, sobretudo operados por companhias de baixo custo, segundo José Luís Sá Nogueira.