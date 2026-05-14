Tráfego aéreo cresce quase 19% em Março e ultrapassa 357 mil passageiros

Os aeroportos e aeródromos nacionais movimentaram 357.565 passageiros em Março de 2026, um aumento de 18,7% face ao mesmo período do ano passado. Ainda neste mês houve um aumento dos movimentos de aeronaves, da carga aérea e do correio, segundo dados da Agência de Aviação Civil divulgados hoje.

De acordo com a AAC, no terceiro mês do ano foram contabilizados 3.845 movimentos de aeronaves, entre aterragens e descolagens, o que representa um aumento de 9,0% face a Fevereiro deste ano.

O crescimento foi impulsionado tanto pelo segmento doméstico, que subiu 14,0%, como pelo internacional, que aumentou 6,2%. Em termos homólogos, comparando com Março de 2025, verificou-se um crescimento de 16,6%.

Ainda conforme a AAC, em Março, foram registados 357.565 movimentos de passageiros, incluindo embarques, desembarques e trânsito, traduzindo-se num aumento mensal de 8,6%.

O segmento doméstico cresceu 13,8%, enquanto o internacional aumentou 7,1%. Em relação ao mesmo período de 2025, o aumento foi de 18,7%, confirmando, segundo a AAC, a tendência de expansão da procura pelo transporte aéreo.

Quanto à carga aérea, foram movimentados 149.878 quilogramas, o que corresponde a um crescimento de 56,7% face ao mês anterior.

O tráfego internacional teve o maior peso nesta evolução, com um aumento de 64,2%, enquanto o segmento doméstico cresceu 21,6%. Comparativamente a Março de 2025, o aumento foi de 55,1%.

Relativamente ao correio aéreo, no total, foram movimentados 44.080 quilogramas em Março, representando um aumento de 20,3% em relação a Fevereiro.

O tráfego doméstico apresentou uma subida de 27,1%, ao passo que o internacional aumentou 6,6%. Em termos homólogos, o crescimento foi de 15,0%.

Segundo a AAC, os indicadores divulgados referem-se aos movimentos realizados por companhias aéreas nacionais e estrangeiras nas infra-estruturas aeroportuárias do país, abrangendo voos domésticos e internacionais.