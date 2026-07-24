Número de empresas cresce 2,4% em 2024 e negócios atingem 437 milhões de contos

Segundo os dados do Inquérito Anual às Empresas de 2024, naquele ano havia um total de 18.641 empresas ativas, correspondendo a um crescimento de 2,4% face a 2023.
Esta evolução foi impulsionada, sobretudo, pelos ramos do comércio, alojamento e restauração, indústria transformadora e construção, ramos de atividade que continuam a desempenhar um papel relevante na dinamização da economia nacional.
O volume de negócios das empresas atingiu cerca de 437 milhões de contos, traduzindo um aumento de 13,5% relativamente ao ano anterior.
O ramo do comércio destacou-se como o principal contribuinte para este resultado, representando 44,0 pontos percentuais do total da faturação empresarial, segundo o INE.
No domínio do emprego, as empresas ativas empregavam 94. 714 trabalhadores em 2024, o que representa um acréscimo de 5,1% comparativamente a 2023.
Este desempenho evidencia uma evolução favorável da capacidade de absorção de mão de obra pelo setor empresarial.
No que se refere à distribuição geográfica, a maioria das empresas concentra-se nos concelhos da Praia, São Vicente, Sal, Santa Catarina e Boa Vista, confirmando o papel destes territórios como os principais polos de atividade económica do país.