Número de empresas cresce 2,4% em 2024 e negócios atingem 437 milhões de contos

Em 2024, havia 18.641 empresas activas no país, que empregavam 94.714 trabalhadores e geraram um volume de negócios de cerca de 437 milhões de contos, um aumento de 13,5% face ao ano anterior, segundo dados provisórios do Instituto Nacional de Estatíticas (INE).

Segundo os dados do Inquérito Anual às Empresas de 2024, naquele ano havia um total de 18.641 empresas ativas, correspondendo a um crescimento de 2,4% face a 2023.

Esta evolução foi impulsionada, sobretudo, pelos ramos do comércio, alojamento e restauração, indústria transformadora e construção, ramos de atividade que continuam a desempenhar um papel relevante na dinamização da economia nacional.

O volume de negócios das empresas atingiu cerca de 437 milhões de contos, traduzindo um aumento de 13,5% relativamente ao ano anterior.

O ramo do comércio destacou-se como o principal contribuinte para este resultado, representando 44,0 pontos percentuais do total da faturação empresarial, segundo o INE.

No domínio do emprego, as empresas ativas empregavam 94. 714 trabalhadores em 2024, o que representa um acréscimo de 5,1% comparativamente a 2023.

Este desempenho evidencia uma evolução favorável da capacidade de absorção de mão de obra pelo setor empresarial.

No que se refere à distribuição geográfica, a maioria das empresas concentra-se nos concelhos da Praia, São Vicente, Sal, Santa Catarina e Boa Vista, confirmando o papel destes territórios como os principais polos de atividade económica do país.