Destaques da edição 964

Nesta edição, o Expresso das Ilhas destaca a entrevista com Albertino Fernandes, Presidente da FICASE: Não confundir solidariedade com caridade.

A pandemia da COVID-19, causada pelo novo coronavírus, chegou a quase todos os países do mundo, alterando por completo rotinas e modos de vida. Cabo Verde não foi excepção. Para ajudar as famílias com rendimentos abaixo do salário mínimo nacional, ou sem qualquer fonte de rendimento, o governo criou o Programa de Assistência Alimentar, liderado a nível nacional pela Fundação Cabo-verdiana de Acão Social Escolar (FICASE), em parceria com as Câmaras Municipais, Proteção Civil, Forcas Armadas, Cruz Vermelha de Cabo Verde, Cáritas de Cabo Verde, ONGs, Delegações do Ministério da Educação, entre outras instituições de cariz social. O trabalho conjunto destas instituições optimiza recursos, evita duplicação de apoios, e garante assistência alimentar imediata a 22.500 famílias mais vulneráveis, correspondente a cerca de 90.000 pessoas. Albertino Fernandes, o presidente da FICASE, explica ao Expresso das Ilhas como está a decorrer a campanha.

Santiago em estado de emergência: Efeitos psicológicos e comportamentos. O coronavírus gera stresse na população por causa do risco de contaminação, das incertezas, do isolamento social ou do desemprego, entre outros motivos. Nesta reportagem, o Expresso das Ilhas foi procurar perceber os efeitos psicológicos nas famílias e o porquê de as mensagens não passarem de forma igual em todos os sectores, ou camadas da sociedade.

Covid-19: Praia continua a não dar descanso. A meio da sétima semana de Estado de Emergência, as autoridades de saúde podem agora concentrar todas as atenções na capital. Boa Vista já só conta com dois casos de COVID-19.

Transportes aéreos: Turistas vão preferir destinos locais. A pandemia de COVID-19 foi apenas mais um episódio numa série de casos que veio transformar, por completo, o panorama no sector da aviação arrastando consigo alterações, também no sector do turismo.

No interior, a opinião de Lígia Dias Fonseca, A nobreza de ser advogada/advogado; de Manuel Brito-Semedo, que escreve sobre o Doutor Rosinha, o “advogado dos pobres”; e de Dina Salústio, Hoje sou uma menina do Sudão. Parabéns África!