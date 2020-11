Destaques da edição 991

Esta semana o Expresso das Ilhas faz manchete com a entrevista ao ministro das Finanças, Olavo Correia.

“Temos de fazer do impossível, possível!”, diz o titular da pasta das Finanças nesta conversa com o Expresso das Ilhas. Numa altura em que o Orçamento do Estado sobe ao Parlamento, o contexto continua incerto, a economia cabo-verdiana vive uma recessão como nunca houve igual e as projecções de hoje deixam de ser válidas amanhã. É neste cenário que o governo tem de navegar e Olavo Correia, Ministro das Finanças, explica ao Expresso das Ilhas as linhas prioritárias do principal instrumento de gestão do país.

A COVID-19 volta a ter destaque na primeira página desta edição. A investigação para uma encontrar uma vacina está a ser feita e várias vacinas estão a chegar ao mercado. Cabo Verde está atento. Vacinação geral da população não é para já.

Outro destaque de primeira página: o Projecto Raiz Azul.

Os moradores das comunidades piscatórias de Rincão, Porto Mosquito, São Francisco e Gouveia, na ilha de Santiago, que antes jogavam todo o vidro no lixo, vêem este material ser recolhido e transformado em areia destinada à construção civil. Um dos objectivos é reduzir a apanha desse inerte. Tudo isto acontece graças ao projecto Raiz Azul, desenvolvido pela Associação Cabo-verdiana de Ecoturismo e financiado pela Darwin Initiative, do Reino Unido.

Na economia o destaque vai para a diversificação económica de Cabo Verde. A diversificação da economia nacional é um dos pontos centrais da estratégia pós-pandemia para regressar aos trilhos do crescimento. Ainda há dias, os três partidos com assento parlamentar, MpD, PAICV e UCID, numa rara unanimidade, defenderam a diversificação, no debate na Assembleia Nacional. O economista e investigador cabo-verdiano João Estêvão ajuda-nos a perceber o futuro percurso do país.

A ler, também, a opinião de Eurídice Monteiro com ‘Da maioria relativa (CM & AM)’ e o Regresso de Porto Memória de Manuel Brito Semedo com ‘A Escrita Ficcional Cabo-verdiana Contemporânea’.