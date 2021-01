Destaques da edição 1000

Há mil semanas que estamos consigo, a contar Cabo Verde e o mundo, a dar que pensar, a inquietar, a acertar, falhar e tentar de novo. Este é o jornal que construímos. Um jornal que é resiliente e persistente, como as gentes das ilhas. A nossa capa presta hoje tributo a um país que resiste.

Na semana em que o Expresso das Ilhas comemora 1000 edições pensamos o futuro do jornalismo.

Num tempo de internet, redes sociais e instantaneidade, haverá futuro para o jornalismo ou será esta uma actividade em extinção? Quem precisa de intermediários quando pode falar em nome próprio?

Na edição desta semana temos também em destaque a entrevista com o ministro da Saúde, Arlindo do Rosário.

Em breve, embora ainda sem uma data concreta, começarão a chegar a Cabo Verde vacinas contra a covid-19, que irão permitir vacinar cerca de 20% da população. A par dessas vacinas, disponibilizadas no âmbito da COVAX, o governo está à procura de outras que permitam alargar a percentagem de pessoas imunizadas. É mais um passo na luta contra uma pandemia, que até hoje, apesar de tudo, não se tem mostrado muito letal em Cabo Verde, mas que urge continuar a ser combatida por todos. Ao tema, não raras vezes monopolizador da covid-19, juntam-se nesta conversa com o Ministro da Saúde outros temas da tutela. Vários investimentos no sector têm sido, inaugurados recentemente, tornando assim visível as apostas efectuadas ao longo dos últimos anos no sector. No final da pandemia (mas também resultado destes investimentos) Cabo Verde terá um SNS fortalecido, acredita Arlindo do Rosário.

Quinta-feira, dia 28, é assinalado o Dia Internacional da Protecção de Dados. Motivo por isso para uma conversa com o presidente da Comissão Nacional de Protecção de Dados, Faustino Varela.

Para a Comissão Nacional de Protecção de Dados de Cabo Verde (CNPD) este ano a comemoração traz uma novidade adicional, uma vez que está agendada para esta semana, no Parlamento, a discussão da alteração do regime jurídico de protecção de dados.

Em época de pandemia também a COVID-19 merece destaque nesta milésima edição do Expresso das Ilhas. Número de casos que surgiram desde o início do ano poderiam apontar para uma segunda vaga da pandemia em Cabo Verde. Jorge Barreto, Director Nacional de Saúde, prefere esperar pelo fim do mês para tirar conclusões.

A ler, também, a opinião de Eurídice Monteiro com 'Coragem para vencer na vida'.