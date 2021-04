Edição 1013

Cabo Verde está, neste mês de Abril, a enfrentar a pior fase da pandemia de COVID-19.

O país tem conhecido um aumento do número de casos e de mortes relacionadas com a COVID-19. Há 2832 casos activos e 211 mortos. A explosão de casos aumenta a pressão hospitalar. Situação do país é diversa, mas a ocupação está quase completa nalguns hospitais.

A educação está também em destaque nesta edição do Expresso das Ilhas.

A pandemia da covid-19 veio alterar toda a dinâmica da vida escolar e obrigou a uma rápida adaptação de metodologias, regras e até canais de ensino. Pelo testemunho de quatro professores, vamos até às salas de aula, presenciais e virtuais, ver como tem sido este ano lectivo. Muito mudou, os desafios são muitos. Mas um professor é sempre um professor, e a missão continua a mesma, contam-nos.

No próximo dia 3 de Maio comemora-se mais um Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Isso, numa altura em que o último relatório do Índice Mundial da Liberdade de Imprensa dos Repórteres Sem Fronteiras (RSF) mostra que Cabo Verde desceu de 25º para 27º lugar desse ranking.

Para o presidente da Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde (AJOC), Carlos Santos, esta queda não constitui uma surpresa para a associação que representa visto que, afirma, tem vindo a chamar a atenção para a urgência das reformas no sector da Comunicação Social.

Na cultura destaque para o texto escrito por Manuel Brito-Semedo sobre a produção cultural na cidade da Praia durante o século XIX.

Na opinião destaque para o texto de Silvino de Oliveira Lima com ‘O País e o desenvolvimento, uma pista a explorar’.

E de Lourenço Gomes com ‘29 de Abril, dia da cidade da Praia: Lembrando uma das personalidades impulsionadoras deste estatuto para a Urbe’.