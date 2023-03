Edição 1110

A inspecção realizada à Câmara Municipal da Praia faz a manchete da edição desta semana do Expresso das Ilhas.

Inquérito da Inspecção Geral das Finanças (IGF) descobriu ilegalidades nas reuniões da autarquia, nas deliberações da câmara municipal, nas informações prestadas aos vereadores, nas propostas de orçamento, na contratação e nomeação de pessoal e na distribuição dos pelouros. IGF recomenda que sejam apuradas eventuais responsabilidades, financeira e civil, tanto do Presidente da Câmara como da Assembleia Municipal.

Também em destaque está a entrevista com Orlando Dias que apresentou, esta terça-feira, a sua candidatura à presidência do MpD.

Depois de 19 anos, o MpD volta a ter eleições internas plurais com o candidato Orlando Dias a desafiar o actual presidente do MpD, Ulisses Correia e Silva, na liderança do partido. Para Orlando Dias a ausência de disputa interna acabou por descaracterizar o MpD: perdeu a sua origem, os órgãos do partido perderam as suas competências, tudo ficou centralizado na pessoa do seu presidente, aponta o candidato. Entretanto, Orlando Dias tranquiliza as hostes do MPD, assegurando que a sua eventual vitória das directas não vai criar nenhuma instabilidade governativa e institucional.

Na primeira página do Expresso das Ilhas trazemos ainda a decisão do Tribunal Constitucional sobre a detenção de Amadeu Oliveira.

O colectivo de juízes do Tribunal Constitucional decidiu "não declarar a inconstitucionalidade e a ilegalidade da Comissão Permanente da Assembleia Nacional”. Em causa estava a Resolução desta comissão, que autorizou a detenção do deputado Amadeu Oliveira em Julho de 2021, e sobre a qual um grupo de 15 deputados pediu fiscalização sucessiva da constitucionalidade. O acórdão do Tribunal Constitucional, datado de 1 de Março, foi conhecido na passada sexta-feira.

Falamos também sobre a violência entre menores.

Em apenas uma semana, o país registou dois casos mediáticos de violência entre menores. Na cidade da Praia uma criança de sete anos foi assassinada por um adolescente de 13 e, na ilha Brava, um adolescente de 15 anos de idade, foi evacuado para a Praia após ter sido agredido por três adolescentes com idades compreendidas entre os 11 e os 13 anos. Os casos chamam atenção para a saúde mental de crianças e adolescentes, mas também para a necessidade de mecanismos de punição em situações mais graves.

Ainda na capa da edição desta semana trazemos-lhe a reportagem sobre a venda de produtos congelados.

A Inspecção Geral das Actividades Económicas (IGAE) adverte os consumidores a prestar atenção na aparência, cheiro, validade e disposição dos produtos nos estabelecimentos comerciais antes da sua aquisição. O alerta recai mais ainda quando a aquisição é referente aos produtos congelados e embalados, que nem sempre permitem uma prévia avaliação por parte dos consumidores.

A ler igualmente os artigos de opinião do Secretário Geral das Nações Unidas, António Guterres, com ‘Um apelo urgente à ação no Dia Internacional das Mulheres’ e de Carlos Bellino Sacadura com ‘Ler e escrever o texto do mundo: na teoria literária e em autores cabo-verdianos’.