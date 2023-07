Edição 1130

A poucos dias do debate do estado da nação, damos manchete à entrevista com o primeiro-ministro.

Nesta entrevista o Primeiro-Ministro faz ao Expresso das Ilhas um balanço da governação. Ulisses Correia e Silva reafirma a transparência da acção do executivo que lidera, aborda as perspectivas para o sector dos transportes e passa em revista outros temas que marcaram o ano político, da criminalidade à saúde, do financiamento climático às relações internacionais.

Também em destaque está a participação de Cabo Verde na Jornada Mundial da Juventude

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) está prestes a receber uma representação significativa de Cabo Verde, com aproximadamente 900 peregrinos, entre jovens e membros da Igreja, que começaram a partir da Cidade da Praia esta terça-feira, 25, para estarem presentes no evento marcante a acontecer em Lisboa. O Diácono Daniel Vaz, responsável pela organização da delegação cabo-verdiana, compartilhou detalhes emocionantes sobre os preparativos para o evento.

Outro tema de capa nesta edição do Expresso das Ilhas é o das evacuações médicas para Portugal.

Estado gasta, anualmente, cerca de 360 mil contos com o pagamento de subvenções a doentes do regime não contributivo para Portugal. No regime coberto pelo INPS, o número de doentes a receber tratamento naquele país tem aumentado e só não é maior por causa da existência de serviços como a hemodiálise em Cabo Verde. INPS gastou mais de dois milhões de contos em evacuações nos últimos três anos.

Numa altura de férias de verão surgem relatos de acidentes e afogamentos nas praias da capital.

O uso de bebidas alcoólicas e o não cumprimento das regras já provocaram situações de perigo com perdas de vidas humanas nas praias mais populares da capital do país. Nadadores-salvadores consideram a imprudência de alguns banhistas e a falta de equipamentos para responder atempadamente às situações de perigo como os principais desafios para manter a segurança nas praias balneares.

Na Cultura damos destaque ao lançamento do primeiro EP da cantora Zubikila Spencer na próxima quinta-feira, 27, um trabalho que chega depois de alguns anos no mundo da música. O EP (Extended Play), intitulado “03:04” surgiu depois de um investimento pessoal que a cantora fez. A apresentação do EP será esta quinta-feira, 27, no Centro Cultural Português, na Cidade da Praia.

A ler, igualmente, os artigos de opinião de Ludgero Correia com ‘Mésti manti ou mésti muda?’, de Luís Morais com ‘Transportes marítimos em cabo verde desde a independência do país – um pouco de história ou a memória dos factos’ e de Frutoso Carvalho com ‘Pedra Badejo em festa’