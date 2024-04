A entrevista com a Secretária de Estado do Ensino Superior, Eurídice Monteiro, sobre medidas para colmatar as lacunas dos estudantes que vão prosseguir a sua formação em Portugal, faz a manchete desta edição 1168.

Um recente estudo sobre a integração de estudantes dos Países de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) em Portugal aponta para a necessidade de um período preparatório para favorecer a adaptação dos alunos e responder à crescente procura. Em entrevista ao Expresso das Ilhas, a Secretária de Estado do Ensino Superior aponta preocupações específicas para os estudantes cabo-verdianos, mencionando a experiência do "Ano Zero" em Cabo Verde como um exemplo bem-sucedido. Eurídice Monteiro defende que uma aproximação entre os sistemas de ensino dos dois países permitiria identificar lacunas e desenvolver soluções para promover uma integração mais eficaz dos estudantes cabo-verdianos no ambiente académico português.

Sobre o mesmo tema, chamada também para uma notícia sobre o relatório "Perfil do Estudante dos Países de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) nas Instituições do Ensino Superior em Portugal", que revela que Cabo Verde é o segundo país dos PALOP com mais estudantes no Ensino Superior em Portugal.

Do ensino superior para as telecomunicações. A Cabo Verde Telecom, membro da Carrier Community, será anfitriã do West Africa 2024 GCCM (Global Carrier Community Meeting), primeira edição do evento a ser realizada na região da África Ocidental, que terá lugar nos dias 18 e 19 de Abril na Ilha do Sal. João Domingos, PCA da CVTelecom, explica ao Expresso das Ilhas o que vai estar em cima da mesa na cimeira do Sal.

“Estamos a procurar reduzir os custos para os nacionais, procurando escala através de negócios no exterior”, garante na entrevista.

Outro destaque é a notícia sobre a recusa de facturas com NIF, na qual a Directora Nacional das Receitas do Estado (DNRE), Liza Vaz, esclarece os direitos dos contribuintes e estimula a denúncia de tais práticas irregulares.

O Embaixador e Vice-Ministro da Diplomacia Pública da Coreia, Hong Seok-in esteve em Cabo Verde, na semana passada, para participar em uma conferência organizada pelo governo sobre Liberdade, Democracia e Boa Governança. Em entrevista ao Expresso das Ilhas falou desses temas e divulgou a cimeira Coreia-Africa que o seu governo irá realizar em Junho, e também da K-pop e dos K-dramas, produtos culturais que angariam cada vez mais fãs por todo o mundo e são um exemplo de diplomacia cultural e soft power.

Na opinião, e ainda sobre o Ensino Superior, chamada na primeira página para um artigo do engenheiro, investigador e professor Jubilado da UTA, José Pedro de Barros Duarte Fonseca, intitulado “Universidade e a Investigação Científica - O Dilema de Cabo Verde”.