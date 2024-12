Edição 1204

Nesta semana do Natal, a entrevista com o Bispo do Mindelo faz a manchete do Expresso das Ilhas. “Que este seja um Natal do ser, e não do ter”, exorta Dom Ildo Fortes.

Num momento em que, segundo a Afrosondagem, a confiança dos cabo-verdianos nas instituições, incluindo nos líderes religiosos, está em queda, Dom Ildo Fortes reflecte sobre os desafios da Igreja e da sociedade contemporânea. Não sentindo essa quebra na sua vida pastoral, o Bispo do Mindelo contextualiza-a numa sociedade marcada pelo individualismo e pelo declínio geral das instituições. A conversa abordou ainda as relações humanas num mundo cada vez mais virtual, mundo esse a que a Igreja não está alheia e onde procura um lugar “ao serviço do evangelho”. Olhando esta sociedade algo alienada, onde a pobreza envergonhada de muitos convive com a riqueza de alguns, e onde cada um está cada vez mais centrado em si mesmo, o Bispo lembra que o amor e a solidariedade são o caminho para a felicidade humana. Nesta altura do ano, também não podia faltar a tradicional mensagem natalícia, em que Dom Ildo exorta à reflexão, num mundo em guerra fragmentada, e a que este “seja um Natal do ser, e não do ter”.

Ainda sob a égide do Natal, o lado das decorações natalícias. “Cabo-verdianos apostam no minimalismo e estilo moderno, especialmente no Natal”, é o título de uma reportagem que mostra como a decoração de interiores em Cabo Verde tem passado por uma transformação, com muitas famílias adoptando um estilo mais minimalista e moderno. Especialmente durante o Natal, o desejo de ter a casa bem decorada leva muitos a investirem mais no lar, usando poupanças feitas especialmente para este fim.

Destaque na primeira página para a segunda apresentação do Estudo da Afrosondagem sobre a qualidade da democracia e da governação em Cabo Verde, que trouxe dados da emigração.

A Aprovação do Plano de Carreiras, Funções e Remunerações (PCFR) dos professores pelo Parlamento é também notícia nesta edição. O Plano foi aprovado na generalidade, com 33 votos a favor do grupo parlamentar MpD, 15 votos contra do PAICV e duas abstenções dos deputados da UCID. Com o polémico PCFR os salários dos professores sobem: o salário mínimo será de 55 mil escudos para professores sem licenciatura e 91 mil escudos para os licenciados. Educadoras de infância receberão 73 mil escudos com licenciatura e 37 mil escudos sem.

Os Indicadores Económicos e Financeiros são também um tema desta edição e indicam um terceiro trimestre com crescimento mais moderado. Os Indicadores quantitativos acompanhados pelo Banco de Cabo Verde sugerem um crescimento comedido da procura interna. O investimento deverá encolher, já o consumo deverá continuar a crescer. Os indicadores indicam, ainda, uma melhoria mais ténue da procura externa líquida, associado ao enfraquecimento que se espera da procura turística no terceiro trimestre de 2024.

Na opinião, chamada para “Antes que amanheça o Ano (Indiscrições e Inquietações, urbi et orbe)”, de Amílcar Spencer Lopes. A ler ainda nesta edição “A literacia da compaixão”, do teólogo Lino Magno e “Querido Pai Natal”, de Lígia Dias Fonseca.

DizCorrendo, rubrica de Brito-Semedo, esta semana traz-nos “A Emigração para o Sul”.