Edição 1282

Na edição desta semana damos destaque de manchete ao anúncio da candidatura de Janine Lélis à Presidência da República.

Janine Lélis entrou na corrida à Presidência da República e desafia a “tradição” de um segundo mandato do incumbente. Ex-ministra em várias pastas (incluindo a Justiça, a Defesa e a Coesão Territorial) e figura de referência no MpD, é a primeira mulher a apresentar uma candidatura ao mais alto cargo da Nação. Nesta entrevista, explica as motivações da candidatura, faz uma avaliação dura do mandato de José Maria Neves e traça a presidência que quer construir: a de uma presidente com coragem de defender o bom funcionamento das instituições e os valores da República, da transparência e do interesse nacional - nem aquém nem além da Constituição.

Também em destaque está a tomada de posse do novo governo liderado por Francisco Carvalho.

Novo Primeiro-Ministro assume liderança do XI Governo com a promessa de cumprir os compromissos eleitorais, responder às necessidades mais urgentes da população e lançar reformas estruturantes para o desenvolvimento do país. Presidente da República apela à união nacional, alerta para a elevada abstenção e desafia o executivo a transformar ambição em resultados concretos.

Nesta edição continuamos a acompanhar a caminhada dos Tubarões Azuis na sua estreia no Campeonato do Mundo de Futebol.

Com um empate épico a 2-2 com o Uruguai, na segunda jornada do Grupo H, disputada no Estádio Miami (EUA), a selecção cabo-verdiana de futebol entrou definitivamente na luta por uma vaga aos 16 avos-da-final do Mundial de futebol que decorre simultaneamente nos Estados Unidos, México e Canadá.

Outro tema a merecer destaque de capa é o do Sistema Táxi Seguro que está a levantar dúvidas quanto à sua legalidade e mecanismos de controlo

O auditor de Segurança Interna, docente e investigador José Gomes Rebelo considera que o Sistema Táxi Seguro (STS), criado através do Decreto-Lei n.º 9/2026, de 9 de Fevereiro, suscita sérias questões de direito constitucional, protecção de dados e legitimidade democrática que não podem ser ignoradas. Embora reconheça que o sistema procura responder a um problema real como é o caso da vulnerabilidade dos taxistas e dos seus passageiros perante a criminalidade urbana, alerta para os riscos associados à vigilância permanente e à recolha massiva de informação.

Espaço igualmente para a reportagem sobre a apanha de areia em São Vicente.

Sem locais autorizados para apanha de areia, São Vicente depende da extracção ilegal em zonas costeiras sensíveis. A construção civil sente a escassez, enquanto ambientalistas alertam para danos nas praias.

Na Economia damos destaque ao Boletim de Estabilidade Financeira do Banco de Cabo Verde.

O Banco de Cabo Verde (BCV) divulgou recentemente o Boletim de Estabilidade Financeira, com dados de 2025. O retrato traçado é de um sistema financeiro mais robusto: bancos mais sólidos, seguradoras solventes, mercado de capitais em expansão. O nível de estabilidade é o mais alto desde que o banco central começou a medir o indicador, em 2011, e o país registou até, pela primeira vez desde 2007, um excedente orçamental. Mas o documento, datado de abril de 2026, não esconde fragilidades que vão da ainda elevada dívida pública ao risco de aceleração da inflação, passando pela imprevisibilidade crescente do mundo lá fora.

A ler igualmente os artigos de opinião ‘Mandato à prova: entre o simbolismo e o desafio real’ escrito por Maria João de Novais e ‘Tarrafal: a memória não pode ser contada pela metade’ da autoria de Vera Mendes.