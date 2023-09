Costuma fazer isto antes de cozinhar frango? Pense duas vezes

Pense bem antes de voltar a retirar a pele do frango antes de cozinhá-lo. Esta decisão pode comprometer significativamente o resultado final do seu cozinhado.

Como explica o portal Informe Brasil, a pele confere bastante sabor ao frango e deixa-a mais macia e suculenta. Mesmo que não queira consumi-la, considere removê-la depois.

E é saudável comer a pele? Pois bem, a pele do frango contém 32% de gordura, de acordo com a BBC Mundo. Quer isto dizer que por cada 100 gramas (g) de pele consumida, 32 g são gordura, dos quais dois terços são gorduras insaturadas, conhecidas como 'gorduras boas', que ajudam a regular os níveis de colesterol no sangue.

Para referência: dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos explicam que, se consumirmos 196 g de peito de frango sem pele, estamos a ingerir 284 calorias.