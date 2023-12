Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões. Na Cidade da Praia acontece, esta sexta e sábado, a 12ª edição da Noite Branca, com música, dança, humor e feira de artesanato. No Palácio da Cultura Ildo Lobo decorre mais uma edição da Feira Criativa de Natal com exposição de bijuterias, artesanato, artes plásticas, literatura e gastronomia.

Sexta-feira

- Apresentação da obra 'Crónicas Salgadas', de Júlio Rendall, no Clube Académico do Aeroporto, na ilha do Sal, às 17h00.

- Live Concert Intimista com Dany Silva, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h00.

- Noite de Batuco com o grupo Fidjus D` Santo Amaro, no espaço Poial Lounge, em Assomada, às 19h00.

- Apresentação do álbum “Korason Abertu” de Romeu di Lurdis, no Centro de Arte e Cultura, na Boa Vista, às 20h00.

- Música ao vivo com Linda Chantre e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Mário Gambôa e Miki e Banda, no Alkimist, na Praia, às 20h00.

- 10ª Edição do Morna Fest Praia, na Assembleia Nacional, às 21h00.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Palinh Vieira, Metxas, Adão Brito e Mario Kemps, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.





Sábado

- Gala Sport Midia, no Centro Cultural do Mindelo, às 20h00.

- 2ª Meia – final do Concurso Hip Hop, em Ribeira da Prata, no concelho de Tarrafal de Santiago, às 20h00.

- 10ª Edição do Morna Fest em São Vicente, na Pracinha do Liceu Velho, às 21h00.

- Música ao vivo com Fresh Band, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.





Domingo

- Apresentação do projecto “Unine”, espectáculo para o público infantil, no Centro Cultural do Mindelo, às 17h00.

- Música ao vivo com Leroy Pinto e Live Banda, no Alkimist, na Praia, às 21h00.