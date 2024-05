​Sugestões para o fim-de-semana

Para este fim-de-semana temos algumas sugestões como música ao vivo, apresentação de livro e Festival de Comédia.

Sexta-feira

- Música ao vivo com Nilton Gomes, no restaurante Avis, na Praia, às 19h00.

- Música ao vivo com Triu di Fôgu, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Zeca Couto, Adão Brito e Jorge Pimpa, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Linda Chantre e Banda, no restaurante Kebra Cabana, na Praia, às 21h00.





Sábado

- Apresentação do livro “Crónica das Ilhas” de José Luís Mascarenhas Monteiro, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 18h00.

- Festival de Comédia em homenagem ao humorista Nhu Puxim, na Calheta de São Miguel, às 19h00.

- Música ao vivo com a Banda Julinho, no restaurante Avis, na Praia, às 19h00.

- Rabecada com Tote de Zabelinha, no espaço Djarmai, na Praia, a partir das 20h00.

- Sigui Sabura apresenta concerto de Tcheka “voz e guitarra”, no espaço Warehouse, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Mário Gambôa e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Amílcar Semedo, Ulisses Português, Ejay Santos e Tidey Carvalho, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Concerto Jazz Verde SIZAL, no Centro Cultural do Mindelo, às 21h00.

- Música ao vivo com Tote Xinoca, no restaurante Kebra Cabana, na Praia, às 21h00.





Domingo

- 4ª Edição do The Voice Kids, no Mercado de Artesanato e Cultura, em Tarrafal de Santiago, a partir das 17h00.