Desportivos, SUV e sugestões ecológicas dominaram 2018

Não foi apenas nos nichos de mercado que se fizeram abrir bocas de espanto, como a Lamborghini que não resistiu ao apelo dos SUV, ao lançar o Urus, ou a Porsche que frisou a necessidade de apostar num Cayenne E-Hybrid.

A indústria automóvel fez várias apostas no futuro, como a Mercedes-Benz, ao lançar a nova marca EQ e o seu primeiro carro totalmente eléctrico, o EQC. Como resposta directa, surge o Audi E-Tron, com a marca a destacar ainda o grande SUV Q8 e o muito tecnológico A6.

Mas entre os denominados Premium, a BMW orgulha-se do seu Série 8 Coupé, a Lexus avança com o UX e o longo RX, com a Volvo a prometer mais surpresas com a V60. Mas no meio de todos estes prestígios, a Mercedes-Benz terá seguramente feito o lançamento do ano, com o novíssimo Classe A, que demonstra bem a inteligência da marca alemã.

Mas houve muito mais lançamentos prestigiantes, independentemente das classes a que se dirigem. Um Peugeot 508, um DS7 Crossback, um Citroen C5 Aircross ou até um Opel Grandland X, entre as marcas do Grupo PSA. O grande SUV da Seat, o Tarraco, o mítico Touareg da Volkswagen, ou o tentador Karoq da Skoda.

A Hyundai aposta cada vez mais na Europa, com os seus SUV Tucson e Santa Fé e até o novo eléctrico Kauai. Ainda entre os coreanos, a Kia surpreende com a qualidade do novo Ceed, enquanto a Suzuki redescobre o espírito do TT com o novo e endiabrado Jimny, para além de um Vitara muito mais maduro. A Ford continua a apostar forte com o novo Focus cheio de tecnologia.

E porque o automóvel sempre foi motivo de paixão e de tendências desportivas, a Alpine regressou em 2018 com o fascinante A110.