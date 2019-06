Aristides Gomes continua como primeiro-ministro da Guiné-Bissau

O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, nomeou hoje Aristides Gomes como novo primeiro-ministro do país, depois daquele ter sido indicado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC).

Segundo fonte da Presidência guineense, o primeiro-ministro toma posse numa cerimónia a decorrer hoje à tarde.

Aristides Gomes, sociólogo formado em França e do comité central do PAIGC, permanece no cargo que assumiu em Abril de 2018.

De sublinhar que José Mário Vaz, recusou na quarta-feira o nome de Domingos Simões Pereira, presidente do PAIGC, para o cargo de primeiro-ministro, pedindo ao partido para indicar outro nome.

Simões Pereira foi demitido por José Mário Vaz em 2015 do cargo de primeiro-ministro.

As eleições legislativas na Guiné-Bissau realizaram-se a 10 de Março, mas o Presidente, José Mário Vaz, só na sexta-feira passada começou a ouvir os partidos para indigitar o primeiro-ministro e consequente nomeação do Governo.