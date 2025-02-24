Opinião

Justiça para o futuro

PorOlavo Freire,20 out 2025 8:06

Olavo Freire - Jurisconsulto

​O sector da Justiça é, por excelência, o pilar de qualquer Estado de Direito, sendo o seu desempenho um reflexo directo da confiança e da estabilidade de uma Nação. Em Cabo Verde, o Ministério da Justiça, sob a liderança da Dra. Joana Rosa, tem vindo a traçar uma trajectória de registo e desempenho notável, marcada por uma prestação sem precedentes que combina uma visão estratégica com a execução rigorosa de reformas estruturais.

O foco é claro, reduzir as pendências, combater a morosidade e adaptar a justiça à era digital, seguindo as melhores práticas internacionais.

O Combate Estratégico à Morosidade e Pendências

O reconhecimento da morosidade processual como um dos grandes males do sistema judicial não se traduziu apenas em diagnóstico, mas sim num plano de acção ambicioso e mensurável. A redução das pendências e o combate à morosidade foram assumidos como objetivo fundamental do Programa Justiça +, com a meta ousada de diminuir o acúmulo processual em 70% a 80% até 2026.

Nesta linha, a Ministra tem impulsionado soluções inovadoras para descentralizar e acelerar a resolução de conflitos. Destaca-se o enfoque nos mecanismos alternativos de resolução de litígios (RAL), como a Mediação e a Arbitragem, tendo inclusivamente desafiado a Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) a criar um Centro Interno para o efeito. A Proposta de Lei da Arbitragem Sucessória, por exemplo, demonstra um esforço legislativo para reduzir as pendências em áreas sensíveis como conflitos de terrenos e heranças, que são historicamente morosos e têm um impacto directo na harmonia e estabilidade social do país. Esta abordagem demonstra uma compreensão moderna de que a Justiça não reside apenas nos tribunais, mas numa rede de soluções mais rápidas e menos onerosas para o cidadão.

A modernização e Celeridade, o segundo eixo desta prestação notável é a modernização da justiça, com a sua adaptação incontornável à era digital. A aposta na tecnologia é vista como o pilar para garantir maior celeridade e acessibilidade, sendo o Instituto da Modernização e Inovação da Justiça (IMIJ) o pilar para esta transformação.

A implementação do Sistema de Informação da Justiça (SIJ), cujo arranque foi presidido pela Ministra, é o coração desta revolução. O SIJ permitirá a digitalização dos processos, injetando agilidade e eficiência no sector judiciário. Os resultados concretos desta aposta já são visíveis, com a digitalização a possibilitar a poupança de 400.000 folhas de papel em poucos meses — um ganho em eficiência, sustentabilidade e em gestão de recursos públicos. Adicionalmente, o futuro Portal da Justiça é um marco de aproximação ao cidadão, prometendo o acesso a uma variedade de serviços online, desde certidões a actos notariais, transformando completamente a forma como os serviços são prestados, tornando-os mais acessíveis e eficientes.

A Consagração da Sociedade Unipessoal de Advogados

A modernização do Ministério da Justiça não se limita à tecnologia, estendendo-se ao enquadramento jurídico-profissional, um aspecto fundamental para a credibilidade internacional e o ambiente de negócios.

O novo Decreto-Lei que procede à primeira alteração do Decreto-Lei n.º 38/2007, de 5 de novembro, que aprova o regime jurídico das sociedades de advogados, é um exemplo de modernização legislativa alinhada com as melhores práticas internacionais. Esta iniciativa legislativa, resultante de proposta da Ordem dos Advogados de Cabo Verde (OACV), visa introduzir a possibilidade legal de constituição de Sociedades Unipessoais de Advogados.

Esta alteração é um passo decisivo no sentido de oferecer maior flexibilidade organizacional aos advogados que exercem individualmente, permitindo-lhes beneficiar das vantagens inerentes ao modelo societário, designadamente em termos de estruturação contabilística mais robusta opção pela responsabilidade limitada, maior racionalização da gestão dos serviços jurídicos.

Ao incentivar a formalização da atividade jurídica individual, o novo regime promove também uma maior transparência e o cumprimento fiscal.

O rigor técnico do diploma é inquestionável. A nova redação do Artigo 2.º consagra que a unipessoalidade pode resultar da concentração acidental de participações numa única titularidade, permitindo a transformação de sociedades previamente pluripessoais em unipessoais mediante declaração do sócio único.

No que concerne à segurança e solidez do sector, o diploma também introduz alterações cruciais, seguro Obrigatório, o Artigo 32.º eleva o capital mínimo obrigatoriamente seguro para 5.000.000$ (cinco milhões de escudos), o que constitui uma garantia acrescida para o cliente e reforça a responsabilidade profissional.

Capital Social Mínimo, para as sociedades de advogados de responsabilidade limitada, é fixado um capital social mínimo de 500.000$ (quinhentos mil escudos).

É fundamental sublinhar que a Sociedade Unipessoal de Advogados fica sujeita ao mesmo regime jurídico, deontológico e disciplinar aplicável às sociedades pluripessoais, garantindo-se assim a fiscalização pela OACV e a manutenção da natureza civil destas sociedades.

A capacidade do Ministério da Justiça em conciliar a luta contra os problemas estruturais, como a morosidade, com a implementação de reformas de ponta, como a digitalização e a modernização do regime da advocacia, confere a esta prestação o qualificativo de sem precedentes. Um desempenho notável como este deve ser exaltado e reconhecido, transcendendo qualquer cor política, por representar um ganho inquestionável para o Estado de Direito e para todos os cidadãos cabo-verdianos.

Estas acções reflectem uma visão clara de que a Justiça é um factor crítico para o desenvolvimento económico e a estabilidade social, garantindo «maior dinamismo, acessibilidade e excelência na administração da justiça e no exercício da advocacia». Cabo Verde está, de facto, a construir um sistema de justiça mais rápido, eficiente e acessível, um legado que não só beneficia o cidadão comum, mas que também fortalece o Estado de Direito e o ambiente de negócios no país. O registo de desempenho e a visão da Ministra Joana Rosa são a garantia de uma justiça preparada para enfrentar os desafios do século XXI.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1246 de 15 de Outubro de 2025.

Tópicos

JUSTIÇA Estado de Direito Ministério da Justiça Joana Rosa OACV IMIJ

