A oportunidade que não podemos deixar escapar

500 anos de nação, 51 de Independência, um Mundial que nos mudou, e o lugar de Cabo Verde num mundo incerto

«Há uma maré nos destinos dos homens que, aproveitada na praia-mar, conduz à fortuna, desprezada, toda a viagem da vida fica presa em baixios e misérias.»

William Shakespeare, Júlio César

Aos três minutos do prolongamento, em Miami, cinco séculos de história cabo-verdiana couberam num remate de Sidny Lopes Cabral. O mundo levantou-se para aplaudir um país que muitos não sabiam localizar no mapa, e que, dois dias depois, celebrava o aniversário da sua Independência. O Universo recorda-nos diariamente que coincidências são coisas raras que os eruditos atribuem a Deuses e Mitos. No entanto, naquele pontapé arqueado e forte a História ganhou vida e mostrou ao mundo aquilo que mornas e poemas crioulos já nos lembram há séculos, a de uma nação antiga que nunca aceitou ser pequena.

O 5 de Julho começou em 1640

A nossa nação não nasceu em 1975, nasceu ao longo de quinhentos anos. Algures entre 1455 e 1460, dependendo do historiador e das fontes, navegadores encontraram no meio do Atlântico ilhas onde ninguém vivia. Nelas não se fundou uma colónia como tantas outras, nestas praias, montanhas e rochas fundou-se, sem que ninguém o planeasse, um povo novo, um povo único e a alma da primeira sociedade crioula do Atlântico. Nascida do encontro de continentes, forjada na secura e na distância, dona de uma língua sua, de uma música própria, de uma maneira de estar no mundo que se resume na morabeza, eis Cabo Verde. Assim, quando içámos a nossa bandeira, a 5 de Julho de 1975, não assistimos ao nascimento de uma nação, mas sim a uma nação de cinco séculos que conquistava, finalmente, o seu Estado.

A geografia não nos ofereceu um berço fácil, um nascimento sem petróleo no subsolo, sem minérios na rocha, e um céu que raramente se lembra que além de Sol também há chuva para partilhar. Ao povo destas ilhas, o destino deu apenas mar, vento e engenho, e foi com isso que se construiu tudo o resto. O Estado nascido em 1975 conheceu primeiro a longa noite do partido único, uma noite sem lua e com cicatrizes que marcaram o nosso povo. A liberdade não veio no mesmo barco da bandeira, foi preciso esperar por 1991, e pela coragem de homens e mulheres que lutaram, alguns com o custo da própria vida, para que o povo conquistasse, pelo voto, o poder de escolher e de mudar. Onde tantos previam fragilidade, ergueram-se instituições, onde se anunciava dependência, conquistou-se credibilidade. Cabo Verde tornou-se aquilo que os cientistas políticos hesitam em explicar e que nós explicamos com simplicidade descrevendo a nossa conquista como a de um país que decidiu ser maior do que o seu mapa.

Volto a este tema, como volto sempre, porque a liberdade não é um monumento, é um músculo. Exercita-se ou atrofia-se. Cada geração de cabo-verdianos recebeu-a com o dever implícito de devolvê-la maior e mais forte. As gerações de 1975, de 1991 e as que se seguiram cumpriram a sua parte. O nosso papel, em 2026, tem a missão de transformar o reconhecimento que o mundo hoje nos dá em desenvolvimento que os nossos filhos possam usufruir.

Onze homens, dez ilhas, uma diáspora e um só coração

O Mundo ouviu meio milhão de almas espalhadas por dez ilhas e muitos mais milhões espalhados por mil portos do mundo, e, durante um mês, todas couberam dentro de um relvado. O país que o Mundo chamava de pequeno iria disputar um Campeonato do Mundo e entrou em campo diante de um planeta, e fê-lo com personalidade, coragem e dignidade. Os Tubarões Azuis superaram a fase de grupos na sua primeira participação e só caíram diante da campeã do mundo, a Argentina de Messi, e mesmo assim de pé, mostrando a força de quem usa como pele a nossa bandeira. Por duas vezes estivemos em desvantagem, por duas vezes empatámos, e o golo de Sidny Lopes Cabral ficará entre os mais belos deste Mundial. Perdemos no prolongamento, por 3-2, a 3 de julho, quarenta e oito horas antes do dia da nossa Independência, como se a História tivesse sentido de dramaturgia.

Homero teria reconhecido este povo. Nas epopeias gregas, os heróis nunca se mediam pelo tamanho dos seus reinos, mas pela grandeza das suas travessias, e poucos povos atravessaram tanto mar como o nosso. Quem olhou para os Tubarões Azuis não viu apenas onze futebolistas talentosos. Quem teve a sorte de nos ver em campo, deliciou-se com um povo que enfrenta os maiores desafios olhos nos olhos, sem complexo de inferioridade e sem arrogância. Viu a diáspora e as ilhas fundidas numa só bandeira. Viveu, em noventa minutos, aquilo que levámos quinhentos anos a construir, uma identidade que prova que nunca será o tamanho do país, será sempre o tamanho do sonho. Muitos tiveram a tentação de destacar, antes do primeiro rolar de bola, os prémios que iríamos receber da FIFA. Obviamente, que é um valor importante, que pode criar impacto nas nossas comunidades, mas o verdadeiro prémio não se deposita num banco, deposita-se no coração das pessoas, e esse “depósito” é o activo mais escasso e mais perecível da economia global.

Um mundo incerto é também um mundo aberto

Esse coração agora conquistado bate num tempo turbulento. A ordem internacional que conhecíamos fragmenta-se diante dos nossos olhos, guerras que se prolongam, proteccionismos que regressam, cadeias de abastecimento que se redesenham, e um clima que já não espera pela próxima cimeira. Para os pequenos Estados, a tentação é ler este tempo como ameaça. Eu leio-o como os nossos pescadores leem o mar de manhã, com respeito, mas sem medo, porque sabem que é precisamente quando as águas se agitam que os grandes cardumes mudam de rota. Quando as certezas dos grandes vacilam, abre-se espaço para a agilidade dos “pequenos”, desde que saibam quem são e para onde vão.

A história recente é generosa em exemplos para quem a quiser ler. Singapura fez de um porto sem recursos uma plataforma mundial, a Irlanda fez do talento e da diáspora um motor de prosperidade, a Estónia fez da sua pequenez uma marca digital global. Nenhum destes países esperou que o mundo se acalmasse, todos transformaram a sua posição, geográfica, humana e institucional, em estratégia. Cabo Verde tem hoje, em cima da mesa, cartas que muitos invejariam. Uma localização atlântica no cruzamento de três continentes, num momento em que o Atlântico volta a ser o centro do tabuleiro mundial. Uma democracia estável num mundo que delas sente cada vez mais falta. Uma diáspora global que acaba de reencontrar, nos estádios, um orgulho renovado. Um oceano imenso, ainda por desenvolver, que é o maior território que possuímos. E uma juventude que acaba de descobrir, em directo e em todas as línguas, que é possível.

A oportunidade que não podemos deixar escapar

E se o nosso Mundo é o Oceano, a atenção do resto do mundo é uma maré, que sobe depressa e desce mais depressa ainda. Daqui a um ano, outros protagonistas ocuparão os ecrãs e outras bandeiras encherão os estádios. A janela que os Tubarões Azuis abriram não se manterá aberta por gentileza, manter-se-á aberta se a soubermos usar. Usá-la significa fazer do desporto um verdadeiro projecto nacional, com infra-estruturas, formação e centros de excelência que transformem o feito de 2026 em sistema, e não em milagre. Significa apresentar Cabo Verde ao investimento, ao turismo e à cooperação internacional enquanto o nosso nome está na boca do mundo. Significa fazer da economia do mar, da transição digital e da qualificação da nossa juventude as traves-mestras da próxima década. E significa, acima de tudo, exigirmos a nós próprios, na política e nas instituições, o mesmo padrão que os nossos jogadores exibiram em campo, ambição sem medo, rigor sem desculpas, unidade sem uniformidade.

No século XV, os nossos pioneiros fizeram nascer uma alma com as mãos nuas, em ilhas onde nada os esperava. Em 1975, os fundadores do nosso Estado agarraram a sua oportunidade histórica com as mãos que tinham, e eram mãos quase vazias. Em 1991, homens e mulheres corajosos agarraram a sua, e alguns pagaram-na com a própria vida. Nós recebemos mãos incomparavelmente mais cheias, instituições consolidadas, uma reputação conquistada e um povo que voltou a acreditar em si próprio diante do mundo inteiro. Se eles fizeram tanto com tão pouco, a História não nos perdoará se fizermos pouco com tanto.

O 5 de Julho de 2026 não nos pede apenas gratidão, pede-nos coragem, a coragem de acreditar que o melhor de Cabo Verde não está nos livros de História, está no futuro que ainda não escrevemos. Os Tubarões Azuis mostraram-nos o método, entrar em campo sem medo, olhar os gigantes como iguais e jogar sempre para vencer. Cabe-nos agora, enquanto nação, jogar esse jogo, porque as vitórias, como a liberdade, não se herdam, conquistam-se.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1284 de 08 de Julho de 2026.